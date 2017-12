PD-L cere înfiinţarea comisiei de acreditare a spitalelor şi ameninţă cu moţiune simplă

Deputatul PD-L Sorin Paveliu a solicitat, ieri, premierului Călin Popescu Tăriceanu, să înfiinţeze Comisia pentru acreditarea spitalelor, conform hotărîrii de guvern adoptate în 2006, în caz contrar democrat-liberalii urmînd să depună, în toamnă, o moţiune simplă pe această temă. Paveliu a dat şi un termen limită Executivului pentru înfiinţarea comisiei: “Dacă pînă la 1 septembrie premierul nu înţelege să pună în practică hotărîrea de guvern, o să înaintăm o moţiune simplă, despre care am toată convingerea că va fi aprobată de toate partidele politice, mai puţin PRM, dar cu consecinţe poate la fel de mici ca toate celelalte moţiuni care au fost adoptate şi nu s-a întîmplat nimic”. Deputatul a anunţat că, în următoarele şase săptămîni, în fiecare săptămînă va emite un comunicat de presă cu privire la obligaţia pe care o are Executivul de a înfiinţa o astfel de comisie care să certifice că spitalele din România sînt sigure. El a menţionat că acest lucru nu presupune pentru premier niciun fel de cheltuială suplimentară, ci doar “demararea unui proces prin care toţi pacienţii să ştie atunci cînd intră în spital, dacă are proceduri, dacă este sigur din punctul de vedere al siguranţei actului medical sau dacă are autorizaţie sanitară de funcţionare”. Paveliu a ţinut să menţioneze că nu este “o premieră” faptul că ameninţă Guvernul cu moţiunea simplă pe tema înfiinţării acestei comisii, prima dată cînd a făcut acest anunţ fiind în luna aprilie a acestui an, iar apoi la sfîrşitul sesiunii parlamentare de vară. Deputatul a mai spus că premierul “avea obligaţia prin legea reformei în sănătate, adoptată în 2006, să înfiinţeze această comisie, dar nu o face pentru că acest lucru ar însemna să fie investiţi bani în spitale”. În plus, Paveliu spune că solicitarea sa de înfiinţare a acestei comisii vine şi în urma declaraţiilor făcute de mininistrul Sănătăţii prin care acesta “încerca deja să tranfere spitalele către administraţiile locale”.