PD-L Constanţa, din nou sub controlul Elenei Udrea

Prim-vicepreşedintele PD-L, Adriean Videanu, a anunţat, ieri, după şedinţa Biroului Permanent Naţional (BPN), că nouă organizaţii judeţene ale formaţiunii politice care au înregistrat rezultatele cele mai slabe la alegerile europarlamentare au fost trecute sub supravegherea specială a miniştrilor democrat-liberali. În timp ce preşedintele PD-L Emil Boc declară că sacrifică orgoliile şi ambiţiile pentru ca, în colaborare cu PSD, să guverneze ţara în vreme de criză, BPN al PD-L a decis să însărcineze miniştrii să îşi planifice deplasări în teritoriu, pentru a verifica filialele slabe. Unii miniştri, care probabil aveau prea mult timp liber, cum ar fi Vasile Blaga şi Elena Udrea, au primit atribuţii de control pentru cîte două filiale. Organizaţia judeţeană Constanţa a PD-L, menţionată printre cele nouă filiale “străvezii”, va reveni, la fel ca în urmă cu un an, sub aripa Elenei Udrea. Amintim că ultima intervenţie a Elenei Udrea în filiala Constanţa a generat o suită de convulsii în partid, soldate cu înlăturarea avocatului Ion Popescu din funcţia de preşedinte interimar şi descălecarea actualului lider al organizaţiei judeţene, Mircea Banias. După ce a aflat afirmaţiile lui Videanu, Banias a declarat că nu poate fi vorba la Constanţa de rezultate neconvingătoare, caracterizînd nominalizarea filialei constănţene printre cele mai slabe organizaţii din ţară ale partidului ca fiind o confuzie: “Constanţa a fost inclusă în acest calup de judeţe din alte considerente, pentru că noi am scos cu un procent sub media partidului la nivel naţional. Avînd în vedere că organizaţia judeţeană a PD-L Constanţa nu are reprezentare în BPN, am rugat-o pe Elena Udrea să ne reprezinte şi probabil de aceea a fost inclus şi judeţul Constanţa între organizaţiile care vor fi supravegheate de un ministru”. Întrebat dacă va fi sancţionat vreun lider de filială, Videanu a spus că nimeni nu va fi sancţionat.