PD-L Constanţa recunoaşte rolul de marionetă al lui Boc

Anunţarea candidaturii lui Traian Băsescu pentru un nou mandat i-a pus în mişcare pe democrat-liberalii constănţeni care, potrivit preşedintelui PD-L Constanţa, Mircea Banias, sînt convinşi că „Traian Băsescu este liderul care poate să ţină lucrurile în mînă”. Cu alte cuvinte, Banias a recunoscut, în cele din urmă, ceea ce toată lumea ştia, faptul că Traian Băsescu a fost cel care a condus Guvernul în ultimele nouă luni şi faptul că Emil Boc a fost doar o simplă marionetă în mîna lui Băsescu. Banias a declarat că preşedintele Băsescu se bucură şi de susţinerea altor partide. „La ultima şedinţă a Biroului Permanent Judeţean, filiala PNŢCD Constanţa a venit să ne transmită un mesaj de susţinere a preşedintelui. Avem chiar şi cîteva organizaţii PNL din judeţul Constanţa care îl susţin. Primarul de la Oltina, cu întreaga organizaţie şi membrii PNL de la Băneasa ne vor susţine în această campanie”, a declarat Banias. În replică, liderul liberalilor constănţeni, Gheorghe Dragomir, a declarat că nu crede că cele două filiale vor face campanie pentru Traian Băsescu.

În ceea ce priveşte viitoarea structură guvernamentală, Mircea Banias a afirmat că, în această săptămînă, vor fi stabiliţi secretarii de stat şi numele celor care vor ocupa funcţiile de directori la serviciile descentralizate. „Adrian Manole poate fi o soluţie pentru secretar de stat la Ministerul Mediului. Nu am stabilit pînă acum nimic concret. Avem cîteva propuneri dar, aşa cum am precizat, nu este luată o decizie finală. În ceea ce priveşte funcţia de subprefect, PD-L Constanţa nu a făcut pînă în prezent nicio propunere. Dacă sînt cîţiva care şi-au exprimat dorinţa de a ocupa această funcţie, este treaba lor, noi nu am luat nicio decizie”, a declarat Banias. Dorinţa de schimbare a şefilor serviciilor deconcentrate este foarte mare la PD-L, mai ales că membrii conducerii PD-L Constanţa sînt restanţi cu funcţii promise unor membrii de partid. În ceea ce priveşte moţiunea pe care o pregăteşte PNL, Banias a declarat că este un gest pur politic şi că apreciază faptul că liderul PSD Constanţa, primarul Radu Mazăre, a solicitat parlamentarilor PSD să nu susţină această moţiune.