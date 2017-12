PDL Constanţa vrea continuarea procesului de alegeri

Preşedintele organizaţiei judeţene a PDL Constanţa, Mircea Banias, consideră că alegerile interne trebuie să se desfăşoare conform calendarului stabilit de conducerea centrală. „La nivelul organizaţiilor secţiilor de votare din judeţul Constanţa, alegerile continuă conform graficului. În şedinţa Biroului Permanent Naţional de luni se va lua o decizie privind amânarea sau nu a alegerilor. În funcţie de decizia care se va lua, organizaţia judeţeană va vedea care va fi programul în continuare. Eu cred că măcar alegerile din teritoriu trebuie să se desfăşoare”, a declarat Banias. El a comentat şi situaţia politică economică actuală, afirmând că Guvernul are la dispoziţie doar câteva săptămâni pentru a reuşi creşterea veniturilor la bugetul de stat. „În 2009, un an de criză, am consumat ceea ce am produs în 2008. În 2010 trebuia să consumăm ce am produs în 2009, adică foarte puţin. Cred că este una din cauzele pentru care s-a ajuns la aceste măsuri drastice. Şi în 2009 am luat nişte măsuri antipopulare care erau să ne coste alegerile prezidenţiale”, a mai spus Banias. Cu alte cuvinte, preşedintele PDL Constanţa a recunoscut că măsurile anunţate de Traian Băsescu se puteau lua încă din 2009, însă PDL nu a vrut să rişte ca Băsescu să nu mai prindă un mandat la Cotroceni. Declaraţia confirmă faptul că românii au fost minţiţi în 2009, atunci când se spunea că, din 2010, lucrurile vor reveni la normal.