PD-L Constanţa, zguduit din temelii

Unde eşti tu nene Iancule să-ţi vezi operele transpuse în realitate? Aceasta era aseară întrebarea de pe buzele majorităţii membrilor PD-L adunaţi în faţa organizaţiei judeţene Constanţa. Motivul adunării a fost dizolvarea Biroului Permanent Judeţean (BPJ) al PD-L Constanţa, în urma rezultatelor slabe obţinute la alegerile locale de la începutul acestei luni. Dizolvarea BPJ a avut loc în prezenţa secretarului executiv la nivel central, Elena Udrea, cea care, timp de o săptămînă, va fi coordonatorul organizaţiei. Înaintea dizolvării BPJ, ultima decizie a fost excluderea din partid a doi membri, Narciz Amza şi Mădălina Popa, proaspeţi consilieri locali. Motivul excluderii lor a fost insubordonarea, mai exact cele două au fost excluse pentru faptul că în şedinţa Consiliului Local Municipal de săptămîna trecută au votat pentru validarea lui Dănuţ Moisoiu şi în favoarea invalidării lui Ion Popescu. Elena Udrea a precizat că propunerea de excludere a celor doi membri a venit de la centru. Excluderea celor două a agitat spiritele, la sediul partidului fiind prezenţi, pe lîngă membrii BPJ, peste 100 de simpatizanţi, care nu au fost de acord cu acest lucru. După excluderea lui Narciz Amza şi a Mădălinei Popa, Elena Udrea a anunţat dizolvarea BPJ şi l-a numit în funcţia de preşedinte interimar pe Ion Popescu. „Am decis dizolvarea BPJ-ului şi am propus ca, în timp de o săptămînă, să se construiască o nouă echipă în jurul lui Ion Popescu, astfel încît luni, la Biroul Permanent Naţional, să pot prezenta noua echipă de conducere de la Constanţa, iar de săptămîna viitoare vom demara refacerea organizaţiei municipale“, a declarat Udrea. Să înţelegem faptul că Ion Popescu este un mare… lider local al pedeliştilor în jurul căruia urmează să se adune, ca muştele, o echipă formată din membri care s-au implicat profund în campania pentru alegerile locale, aşa după cum declara chiar Elena Udrea. Ea a mai afirmat că săptămîna viitoare se va pune în discuţie şi excluderea lui Stelian Duţu din PD-L, în urma declaraţiilor făcute de deputatul constănţean în ultima săptămînă. Secretarul executiv a discutat apoi cu membrii simpatizanţi adunaţi la sediul partidului. Aceştia nu au ezitat să aducă o serie de acuzaţii grave chiar la adresa noului preşedinte, Ion Popescu, afirmaţii ce se refereau la neimplicarea în campania electorală, în ceea ce priveşte sprijinirea şi a celorlalţi candidaţi ai partidului. În cadrul acestor discuţii, Mădălina Popa, cea exclusă din partid, a declarat: „Cînd s-au stabilit consilierii locali care se vor retrage de pe listă, Ion Popescu era la preşedinte, la organizaţia municipală. Nimeni nu a venit să mă întrebe ce documente trebuie depuse pentru validarea consilierilor locali. Cînd am dat banii trebuia ca primii patru de pe listă să se retragă pentru a ajunge consilier. Acum că am dat banii mă excludeţi din partid?“. Membrii PD-L, în afara celor care se vor aduna în jurul lui Popescu, consideră că vechii activişti din PD sunt înlăturaţi unul cîte unul, pentru a face loc oamenilor veniţi din aripa ruptă a PNL-ului.