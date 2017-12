PD-L, cu jalba în proţap la DNA

Fostul ministru democrat al Transporturilor, actual pedelistul Radu Berceanu, a declarat, ieri, că PD-L va sesiza DNA cu privire la un contract încheiat de Ministerul Transporturilor pentru repararea şi modernizarea drumului Bengeşti-Sebeş, el afirmînd că sînt alţi miniştri care vor să urmeze „exemplul Păcuraru“. Democrat-liberalul a anunţat că PD-L va transmite DNA documente referitoare la acest caz, pentru a se iniţia cercetări. „Cred că nu e suficient de puternic exemplul Păcuraru, şi sînt alţii care doresc să îl urmeze. Văd că se petrec nişte lucruri pe ultimele momente care mă fac să cred că vor urma şi alţii“, a avertizat Berceanu. El a susţinut că licitaţia de modernizare a drumului Bengeşti-Sebeş are o serie de ciudaţenii enorme: a fost organizată la DRDP Craiova, deşi regionala Cluj are în administrare o porţiune mai mare a drumului. O altă ciudăţenie ar fi că firma cîştigătoare, Romstrade, a avut un concurent, Saphiro Construction, despre care nu se ştie nimic. În plus, conform spuselor lui Berceanu, Romstrade ar fi cîştigat licitaţia cu suma de 385 de milioane de euro, astfel că se poate pune întrebarea: „Cum poate fi justificat preţul de 2,6 milioane de euro pe kilometru, cînd, în zonă, reabilitarea altor drumuri a constat 0,74 milioane de euro/km?!“, s-a întrebat retoric Berceanu. El a arătat că răspunsul acestei întrebări se poate afla citind condiţiile impuse în caietul de sarcini al lucrării, care a fost întocmit de ministrul Ludovic Orban \"cu dedicaţie pentru vechiul său prieten\", Nelu Iordache, patron al firmei Romstrade. „În 2005, cînd era viceprimar al Capitalei, Orban a lovit un tramvai conducînd jeep-ul firmei Romstrade, care tocmai lua contracte de la Primărie“, a adăugat Berceanu. El a acuzat faptul că, în caietul de sarcini al lucrării Bengeşti-Sebeş, se cere ca firma cîştigătoare să aibă o cifră de afaceri medie, pe ultimii 3 ani, de 257 de milioane de lei, iar Romstrade are 258,6 milioane lei. Berceanu a mai spus că, tot în mandatul lui Orban, o licitaţie pentru reparaţia unei piste a Aeroportului Băneasa a fost cîştigată tot de firma Romstrade, cu suma de 17 milioane de euro, dar, în final, s-a ajuns la 64 de milioane de euro. \"Se încearcă acum, repede, acordarea de lucrări şi semnarea de contracte prin care prietenii să fie asiguraţi pe următorii ani\", a mai spus fostul ministru.