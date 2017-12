PDL i-a pus „coarne” lui Băsescu

Deputatul PNL Horea Uioreanu consideră că PD-L este un „partid care mai există doar datorită preşedintelui Traian Băsescu”, însă acest partid i-a dat „cu flit” şefului statului şi „i-a pus coarne”. „Puterea portocalie şi-a demonstrat pe deplin soliditatea. Concomitent, şi-a dovedit, dacă mai era cazul, şi solidaritatea cu infractorii. Absolut întâmplător şi din motive bine întemeiate, la momentul votului în cazul Păsat, Coaliţia de guvernare nu a „reuşit” să adune 167 de bile albe”, a spus liberalul. Din punctul său de vedere, atitudinea deputaţilor PDL faţă de solicitarea DNA de încuviinţare a arestului preventiv în cazul deputatului Dan Păsat este dovada cea mai clară a faptului că „oamenii acestui partid una declară şi alta fac”. „Pentru a nu fi acuzaţi că noi am decis ca Păsat să nu fie arestat, parlamentarii PSD, PNL şi PC ne-am abţinut de la vot. Am fost prezenţi în sala de şedinţă, dar nu am participat la vot, după metoda patentată de parlamentarii puterii. Prin această atitudine, am demonstrat că PDL îşi apără corupţii prin toate mijloacele”, a spus Horia Uioreanu.