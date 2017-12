PDL nu mai poate ataca la CCR hotărârile senatorilor

Din cauza scorului slab de la alegeri şi a numărului mic de mandate obţinute, PDL nu va putea depune singur în viitorul Parlament moţiuni de cenzură şi nici ataca hotărâri ale Senatului la Curtea Constituţională a României (CCR). Potrivit Constituţiei, moţiunea de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor. O pătrime din 588 înseamnă minim 147 de parlamentari, ori ARD are un total de 80. Singura şansă pentru PDL de a depune moţiune de cenzură ar fi să se alieze cu PP-DD. PDL ar mai avea nevoie de 67 de voturi, iar PP-DD are 68 de parlamentari. De asemenea, PDL se va afla în imposibilitatea de a ataca hotărârile adoptate de Senat, pentru că nu are nici în acest caz voturile necesare, adică 25. PDL dispune doar de 24 de senatori. Pedeliştii pot ataca însă legile la CCR, pentru acest lucru fiind nevoie de un număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori, iar PDL dispune de 56 de mandate în Camera Deputaţilor. (A.M.)