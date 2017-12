PD-L nu susţine vînzarea locuinţelor ANL

Plenul Senatului a adoptat, marţi, cu 44 de voturi \"pentru\" şi 29 \"împotrivă\', o propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 152/1998, prin care se prevede posibilitatea vînzării locuinţelor construite prin ANL la preţ de inventar. Propunerea legislativă a fost iniţiată de senatorul constănţean, Alexandru Mazăre şi deputatul Eduard Martin. Proiectul are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea ANL, cu scopul de a facilita achiziţionarea de locuinţe construite prin ANL, prin vînzarea acestora la preţ de inventar, actualizat cu rata inflaţiei. “A fost o promisiune pe care şi eu şi deputatul Eduard Martin am făcut-o în campania electorală. Am reuşit să trecem acest proiect legislativ de Senat, chiar dacă senatorii PD-L au votat împotrivă. Prin acest proiect dorim să oferim posibilitatea chiriaşilor ANL să-şi achiziţioneze locuinţele la preţul de inventar actualizat cu rata inflaţiei, adică să obţină un preţ în jurul sumei de 500 de euro pentru un metru pătrat. Al doilea obiectiv al acestui act normativ este acela, ca banii obţinuţi din vînzarea locuinţelor ANL să se întoarcă în aceleaşi localităţi unde au fost vîndute apartamentele sau garsonierele, cu destinaţia de contruire a altor locuinţe, tot în regim ANL”, a declarat senatorul Alexandru Mazăre. El a precizat că, pentru acest proiect, Guvernul, prin Ministerul Dezvoltării, a dat aviz negativ, cu toate acestea, şi cu votul împotrivă din partea pedeliştilor, proiectul reuşind să treacă de Senat. “Votul senatorilor PD-L împotriva acestui proiect este unul pur politic, senatorii democrat-liberali, punînd interesul politic înaintea interesului celor care I-au votat. Mai mult decît atît, Ministerul Dezvoltării, prin Vasile Blaga, a promovat o hotărîre de Guvern, prin care locuinţele ANL au fost trecute din domeniul public în domeniul privat al statului, pentru a putea fi vîndute dar la preţuri aproape duble decît vrem noi prin acest proiect pe care l-am promovat”, a mai spus Alexandru Mazăre. El a afirmat că proiectul legislativ va merge la Camera Deputaţilor, care este şi Cameră decizională, de unde speră ca, în cel mult o lună şi jumătate, să primească votul final favorabil. “Cu siguranţă deputaţii PD-L vor vota din nou împotriva acestui proiect de lege, pentru că aşa au primit ordine de la Cotroceni. Cu toate acestea, deputaţii PSD, PNL, PC, UDMR şi cei ai minorităţilor vor susţine acest proiect, care sper să ajungă la promulgare atunci cînd vom avea un alt preşedinte la Cotroceni”, a mai spus Alexandru Mazăre.