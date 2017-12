PDL, partid de pupincurişti

Dacă nu ne laudă nimeni, măcar să ne lăudăm între noi! Pe acest principiu merg portocaliii care nu mai contenesc să se „pupe” între ei şi să ridice în slăvi cu aşa-zisele lor realizări. Vicepreşedintele PDL, Theodor Paleologu, este unul dintre pedeliştii care îl consideră pe şeful său suprem şi fostul primar al Capitalei, Traian Băsescu, un fel de zeu. „ Atât comparaţia cu Popeye Marinarul cât şi cea cu Ahile datează din 2004. E un luptător, de asta l-am ales, ca să bată PSD. De ce poate să bată PSD? Pentru că e cel mai tare din parcare”, este declaraţia lui Paleologu, despre Băsescu. Fostul ministru al Culturii consideră că în Bucureşti PDL va lua mult mai mult la alegeri din cauză că Sorin Oprescu are politici greşite şi e \"cu 60 de ani in urmă\". Deputatul PDL crede că formaţiunea din care face parte ar trebui să-l aleagă pe el drept candidat la Primărie, \"dacă are înţelepciune\".