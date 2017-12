PDL, pe locul şapte la cotizaţii

În ultimii patru ani, PDL a vărsat în conturile Partidului Popular European (PPE) în jur de 160.000 de euro. UDMR este pe locul doi cu aproape 40.000, iar PNŢCD doar 5.000 de euro. Din datele prezentate de gandul.info, popularii europeni strâng anual de la partidele membre 1,3 milioane de euro, bugetul total fiind de 8,6 milioane de euro. Având o contribuţie de 43.478 de euro pe an din 2011 până în prezent, PDL va fi, în 2013, al şaptelea în topul finanţatorilor PPE. Pe de altă parte, UDMR are de plătit şi la anul, ca şi în ultimii doi ani, 11.533 de euro, în timp ce PNŢCD rămâne la coada listei cu 1.329 de euro pe an. Începând din 2011, contribuţia PDL a crescut substanţial. Până atunci ea a fost fixată la aprox. 30.000 de euro. Cel mai darnic cu popularii europeni rămâne partidul lui Silvio Berlusconi. PDL-ul italian are o contribuţie de 234.640 de euro pe an. În total, popularii europeni strâng de la partidele membre nu mai puţin de 1.357.246 de euro pe an. Bugetul total al PPE este 8.955.506 de euro din care se cheltuiesc anual în jur de 8,6 milioane de euro.