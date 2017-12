PDL se concentrează pe alegeri, nu pe problemele guvernării

Vicepreşedintele democrat liberal Elena Udrea, ministrul Turismului, a declarat, vineri, că PDL va câştiga alegerile de anul viitor, având cei mai buni primari, şi că partidul nu are nevoie de lecţii de la nimeni, cu atât mai mult de la cei care au venit în această formaţiune şi doar au câştigat de pe urma ei. “Va trebui rapid să decidem ca alegerile să aibă loc în acelaşi timp, şi localele, şi parlamentarele. M-am săturat să iasă să ne dea lecţii. Nu avem nevoie să ne dea lecţii nimeni. Cu atât mai mult cei care au venit, au câştigat de pe urma partidului”, a spus Udrea. Ea a subliniat că PDL trebuie să se concentreze acum şi pe câştigarea alegerilor de anul viitor, nu doar pe problemele guvernării în timp de criză (!?!). Într-un acces de sinceritate însă, Udrea a admis că PDL are şi promisiuni neonorate faţă de electorat, încă din 2008: “Am cam lăsat deoparte promisiunile făcute electoratului privind reforma partidului, în 2008. Dar mai avem timp. Putem face fără să ne certe cineva din afara partidului”. No comment.