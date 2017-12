PDL se dezice de Boc(?)

Senatorul PNL Puiu Haşotti a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că prioritatea opoziţiei trebuie să fie căderea Guvernului Boc, precizând nu este oportun ca moţiunea de cenzură să fie redactată şi susţinută doar de parlamentarii social democraţi. „Dacă moţiunea este redactată, semnată şi susţinută de o opoziţie coerentă, are şanse mai mari. Nu cred că este oportun la ora actuală ca moţiunea de cenzură să fie redactată şi susţinută doar de parlamentarii unui singur partid, în speţă PSD. Se ştie că PNL nu are suficiente semnături pentru a depune o moţiune de cenzură. Atitudinea politică comună a PSD, PNL şi PC trebuie să se stabilizeze şi să evolueze”, a spus Haşotti. El a precizat că nu ştie ce şanse ar putea să aibă viitoarea moţiune de cenzură pentru a dărâma Guvernul, dar crede că tensiunile existente în PDL ar putea să ducă la mărirea perspectivelor de înlăturare a actualului Executiv. El a precizat că, în cazul în care moţiunea va trece, ce va urma va depinde numai de şeful statului. „Ce se va întâmpla după este decizia lui Traian Băsescu, care nu cred că va dizolva Parlamentul în cazul în care vor cădea alte două propuneri de Guvern. Oricum, PNL nu va intra la guvernare cu PDL”, a adăugat Puiu Haşotti. În altă ordine de idei, liderul senatorilor liberali a afirmat că în sesiunea extraordinară a Parlamentului doreşte să introducă şi cele două ordonanţe de urgenţă ale Guvernului privind creşterea TVA şi cea prin care primăriile rămân cu mai puţini angajaţi. „Cert este că cele două ordonanţe trebuie anulate”, a spus Haşotti. Deputatul PNL Adriana Săftoiu, prezentă în aceeaşi conferinţă, a susţinut că este obligatoriu ca Emil Boc să fie schimbat din funcţia de premier. „Pentru mine este o mare surpriză că preşedintele Băsescu îl susţine în condiţiile în care vocile critice din partea PDL încep să devină mai dure decât opoziţia. E un calcul destul de straniu. Sunt aproape sigură că până aproape de 2012 preşedintele nu-l va schimba pe premierul Boc, cu toate riscurile”, a afirmat Adriana Săftoiu. Deputatul liberal a explicat că Emil Boc şi-a pierdut încrederea în interiorul partidului de guvernământ. „Nimeni nu mai are încredere în el, nici măcar colegii lui. Genul de loialitate pe care a practicat-o faţă de Traian Băsescu l-a costat şi pe el, ne-a costat şi pe noi până la urmă”, a spus deputatul liberal. Întrebată pe cine ar propune ca premier în cazul în care PNL-ului i s-ar oferi această funcţie, Săftoiu l-a nominalizat pe Călin Popescu Tăriceanu.