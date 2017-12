„PDL se va rupe, dacă alegerile nu vor fi organizate corect”

Europarlamentarul Cristian Preda a declarat, că există riscul unei rupturi a partidului, dacă la Convenţia Naţională din 23 martie competiţia nu va fi corectă sau dacă învingătorul promite excluderi din partid. „O ruptură ar fi dramatică, pentru că noi, în decembrie, am primit mandatul de a face opoziţie. Există şi o responsabilitate a guvernării, am avut-o, am plătit-o, dar există şi o responsabilitate a opoziţiei. Noi am primit o astfel de responsabilitate. Trebuie să facem opoziţie. Dacă partidul se rupe, acest grup parlamentar, care şi aşa e firav, se va sparge la rândul lui. Nu ne dorim acest lucru”, a declarat Preda. El a mai arătat că cei care au responsabilitatea de a organiza Convenţia Naţională, de a gestiona trimiterea delegaţilor, trebuie să organizeze în condiţii statutare trimiterea delegaţilor şi nu „cu tot felul de mişmaşuri făcute din nou pe bani”. „Ce competiţie e aceea în care, întrucât eşti şef în acest moment, îi ameninţi cu excluderea pe concurenţii tăi. Asta e competiţie decentă sau competiţie de maidan?”, s-a întrebat Preda. (R.N.)