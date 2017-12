Analistul politic Zoe Petre spune că este posibil ca, în 2012, PDL să scadă sub pragul electoral, ea fiind de părere că nişte alegeri anticipate, în cursul acestui an, ar oferi PDL o şansă de a rămâne în Parlament. „În ritmul ăsta, există posibilitatea ca PDL să coboare sub 5%. Nişte anticipate, decise de Traian Băsescu, ar fi o dovadă că pedeliştilor le-a venit mintea la cap. Dar, momentan, nu văd nici un semn că s-a întâmplat aşa ceva. Marea grijă a PDL va fi cum să fure mai mult decât la alegerile trecute”, spune Zoe Petre.