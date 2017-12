PDL trebuie să câştige alegerile ca să aibă pretenţii

Europarlamentarul pedelist Cristian Preda a declarat că Traian Băsescu nu va putea numi în 2012 un prim-ministru PDL dacă partidul va avea scorul de acum, deoarece a promis că nu va desemna un premier dintr-un partid care a ieşit al doilea sau al treilea. El consideră că formaţiunea pedelistă trebuie să îl ajute pe şeful statului să poată face desemnarea viitorului prim-ministru din rândurile democrat liberalilor. Preda îi îndeamnă pe pedelişti să se deschidă spre oamenii de rând: “Vom câştiga dacă vom vorbi limba oamenilor de rând, nu dacă vom vorbi după cum ne dictează şefii. Dacă vom face asta, îi dăm un ajutor lui Traian Băsescu. (...) Până acum PD şi PDL au profitat din plin de popularitatea lui Traian Băsescu. Traian Băsescu nu ne mai poate ajuta în acest moment”. El a recunoscut că PDL nu are la Bucureşti, Iaşi, Constanţa primari şi le-a transmis colegilor de partid că, fără o victorie în aceste oraşe, şansele la alegeri vor fi diminuate. Nu ştim cât de mari sunt speranţele pedelistului Preda, însă suntem curioşi câţi români vor mai vota un partid care le-a tăiat salariile, i-a lăsat şomeri, le-a scumpit mâncarea, le-a luat ajutoarele sociale şi a iniţiat cele mai multe acte considerate neconstituţionale de Curtea Constituţională. Acelaşi partid a girat derapajele şi erorile premierului Emil Boc sau ale preşedintelui Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, şi a scăzut drastic în sondaje. Nici Băsescu nu stă prea bine. Sondajele de opinie îl situează acum la o cotă a încrederii în rândul populaţiei sub 10%. Degeaba se flutură în faţa românilor “interesul naţional” pentru că deciziile din ultimul an care au dus la înfometarea populaţiei numai de interesul naţional nu ţin. Preda spune că Băsescu nu-I mai poate ajuta acum. Suntem curioşi dacă poporul va mai dori un preşedinte “jucător”, care vrea să dicteze doar el tuturor ce trebuie să facă şi ce este bine să gândească. Şi toate în numele „interesului national”. Aşa că, întâi ar trebui să-şi rezolve problemele de imagine şi apoi să viseze la cîştigarea alegerilor sau numirea unui nou premier din partea PDL.