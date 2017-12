PD-L va negocia cu PNL pentru viitoarea guvernare?

Liderii PD-L s-ar putea întîlni, chiar în această săptămînă, cu membri ai conducerii PNL, pentru a negocia realizarea unei majorităţi parlamentare care să formeze viitorul guvern, după alegerile parlamentare. Informaţia a fost oferită presei de surse democrat-liberale, potrivit cărora, pînă în prezent au existat numai “tatonări la nivel de principiu” între “factorii de decizie” ai celor două formaţiuni politice. Sursele citate au adăugat însă că este nevoie de întîlniri care să contureze punctele de vedere comune ale celor două partide, în vederea viitoarei guvernări: “Au greşit şi ei faţă de noi. Noi recunoaştem că nici noi nu sîntem îngeri. Am avut şi noi greşelile noastre. Am învăţat şi noi, şi ei, din greşeli. Lucrurile se pot îndrepta, fără patimă şi fără politicianism”. Aceleaşi surse au susţinut că, deocamdată, nu s-a discutat despre problema refacerii Alianţei DA: “Este prematur. Şi, oricum, acest for politic nu a fost desfiinţat juridic. Alianţa nu a fost denunţată de niciuna dintre formaţiunile componente, astfel că ea există încă teoretic, la nivel juridic. Dar nu s-a discutat acest aspect juridic”.