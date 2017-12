„PDL vrea să fie fieful prostituatelor”

Vicepreşedintele PC Bogdan Diaconu crede că PDL are o obsesie bolnăvicioasă pentru droguri şi prostituţie atât timp cât mezina preşedintelui, Elena Băsescu, şi Silviu Prigoană vor legalizarea stupefiantelor şi a prostituţiei. “PDL are o obsesie bolnăvicioasă şi suspectă pentru droguri şi prostituţie. După ce Elena Băsescu, fiica preşedintelui României, acum europarlamentar PDL, a vrut să legalizeze drogurile, un alt pedelist de frunte, Silviu Prigoană, vrea legalizarea prostituţiei. PDL nu are decât să practice drogarea şi prostituţia în interiorul partidului, dacă atâta îi duce capul, dar nu să impună României aceste aberaţii care contravin tradiţiilor noastre. După ce a devenit partidul maneliştilor şi a încercat să devină partidul drogaţilor, acum PDL vrea să fie şi fieful prostituatelor. Românii trebuie să spună „nu” legii prostituţiei”, a declarat Diaconu.