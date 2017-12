PDL vrea să fie “vioara întâi” la prezidenţiale

„Unificarea dreptei politice“ este o expresie pe care românii au tot auzit-o în ultima perioadă. Fie că vorbim de PNL, PDL sau PMP, aproape toată lumea de dreapta doreşte să-şi unească forţele pentru a desemna un candidat unic la prezidenţiale. Pe de altă parte, niciuna dintre aceste formaţiuni nu este dispusă să fie vioara a doua. Mai mult, fiecare spune că ar trebui să dea candidatul la prezidenţiale. În această idee, Cătălin Predoiu, candidatul PDL la prezidenţiale, a spus că, după 25 mai, se va trece la etapa unei construcţii politice de dreapta mai largi, care să sprijine candidatura la prezidenţiale, arătând că, deocamdată, PDL e singurul partid care îndeplineşte condiţiile pentru a avea un candidat cu şanse mari. Predoiu a adăugat că discuţiile privind unificarea dreptei se fac în baza rezultatului obţinut în 25 mai. Întrebat dacă îşi va retrage candidatura la prezidenţiale în cazul în care un alt candidat din partea dreptei va fi mult mai bine plasat decât el, Predoiu a spus: „Candidatul la prezidenţiale cu cele mai mari şanse este cel care are cea mai mare resursă de creştere în lunile următoare, cel care are un program coerent pentru România şi cel care are o campanie politică serioasă în spate. Deocamdată, PDL este singurul care prezintă toate cele trei condiţii, aceasta este premisa de la care pornim discuţiile”.