PDL-ul ia 16% din bănuţii zilierilor!

Deputaţii din Comisia pentru muncă au avizat, în prezenţa ministrului Muncii, Ioan Botiş, proiectul legii zilierilor, reprezentanţii PSD votând \"împotrivă\", pe motiv că acesta \"este o aberaţie legislativă\", care \"va dezvolta munca la negru\". Deputaţii au adoptat, ieri, cu 158 voturi \"pentru\", 128 \"împotrivă\" şi două abţineri, propunerea legislativă privind zilierii, stabilind că cei care muncesc cu ziua trebuie să plătească un impozit pe venit de 16%. PSD şi PNL s-au opus adoptării acestui proiect, arătând că generează efecte negative necontrolabile pe piaţa muncii. Deputatul PSD Ioan Cindrea a criticat lipsa asigurărilor pentru zilieri şi inexistenţa echipamentului de protecţie pentru aceştia. \"Noi considerăm că în secolul XXI, o Românie care doreşte să se integreze pe piaţa europeană a muncii doreşte să se introducă această excepţie şi să existe sclavi pe moşiile unora\", a afirmat Cindrea. Viceliderul deputaţilor PNL Eugen Nicolăescu a susţinut că proiectul de lege conţine multe incoerenţe care trebuie clarificate. \"Este nevoie de apărarea drepturilor celor care muncesc. Dacă le luăm numai impozit pe venit, nu-i apăram în niciun fel\", a spus Nicolăescu. În replică, deputatul PDL Claudia Boghicevici a susţinut că iniţiativa asigură protecţie zilierilor, arătând că activitatea acestora poate fi de 90 de zile pe an, iar aceste persoane care primesc o remuneraţie cuprinsă între 2 şi 10 lei pe oră pot beneficia opţional şi de asigurări de sănătate. Deputatul UDMR Kerekes Karoly a arătat că activitatea de zilier trebuie reglementată în condiţiile în care a scăpat de sub control. \"Cu 2 lei pe oră, salariul este de 350 de lei pe lună. (...) Îi condamnăm la mizerie pe oamenii ăştia. Angajatorul va merge pe această limită de jos\", a afirmat deputatul PSD Matei Brătianu. Reprezentantul Guvernului a precizat că persoana angajată ca zilier poate lucra 90 de zile într-un an, după care poate fi angajată pe perioadă determinată şi poate fi asigurată. El a menţionat că zilierii vor primi echipament de protecţie. Proiectul privind zilierii reglementează modul în care aceste persoane pot executa activităţi cu caracter ocazional, stabilind că durata activităţii ocazionale care poate fi exercitată este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă. Durata zilnică de executare a activităţii unui zilier nu poate depăşi 12 ore, respectiv 6 ore pentru lucrătorii minori, care au capacitate de muncă. Chiar dacă părţile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puţin 8 ore de muncă, se precizează în proiect. Camera Deputaţilor este for decizional în cazul acestui proiect.