„Pe 28 mai, Constanța va fi polul României“

08:27:58 / 25 Aprilie 2016

Ola kala

Un grec adevarat nu si-ar concura tara stramosilor. Dl.Antoniadis,fiind un bastard care, nu a fost interesat sa invete limba greaca si nici macar pe copii sai nu i-a incurajat in studiul limbii grecesti si al traditiilor elene ,este preocupat doar de a cistiga norietate politica PMP,pentru urmatoarele alegeri.Nu avem nimic cu aceasta persoana cum nici el nu are nimic comun cu Comunitatea Greaca ,in afara de interesul de a face din aceasta organizatie un apendice al PMP.