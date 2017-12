PE a adoptat pachetul privind schimbările climatice

Parlamentul European (PE) a adoptat, miercuri, pachetul privind schimbările climatice, obiectivul UE, pînă în anul 2020 fiind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20%, creşterea ponderii energiilor regenerabile la 20% din mixul energetic şi îmbunătăţirea eficienţei energetice cu 20%. Eurodeputaţii au ajuns la un acord cu preşedinţia franceză a UE înaintea votului în prima lectură în ceea ce priveşte şase propuneri legislative. Prima propunere vizează revizuirea sistemului european de comercializare a cotelor de emisii. În prezent, în cadrul sistemului european de comercializare a cotelor de emisii, Planurile Naţionale de Alocare, pregătite de statele membre şi aprobate de Comisia Europeană, definesc alocaţii privind cantitatea de CO2 pe care fiecare stat şi fiecare industrie le poate emite. În cazul în care companiile emit mai mult, acestea sînt nevoite să cumpere permise. Dacă emit mai puţin, pot să îşi vîndă alocaţiile neutilizate. O alocaţie de o tonă de CO2 în momentul de faţă costă 28 de euro. Scopul sistemului european de comercializare a cotelor de emisii este de a convinge industria să reducă emisiile de gaz cu efect de seră. Astfel, investiţii care duc la economisirea de CO2 devin mai atractive din punct de vedere economic. Revizuirea sistemului de comercializare a cotelor de emisii începînd cu 2013 propune îmbunătăţirea, uniformizarea şi mai ales extinderea comercializării cotelor cu emisii asupra mai multor sectoare industriale. Emisiile de gaze cu efect de seră a majorităţii sectoarelor industriale ar urma să fie reduse pînă în 2020 cu 21% faţă de 2005. Numărul permiselor emise anual va scădea linear cu scopul de a reduce nivelul general al emisiilor.

În prezent, sistemul se aplică la 10.000 instalaţii din sectorul energetic şi industrial, care împreună cauzează aproximativ 50% din emisiile UE şi 40% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră. Restul de 60% va fi gestionat de decizia privind eforturile comune de reducere a gazelor cu efect de seră. În prima şi a doua perioadă de comercializare a cotelor de emisii, între 2005-2012, majoritatea permiselor sînt alocate în mod gratuit. Directiva revizuită stabileşte principiului licitaţiei permiselor dar conţine o serie de excepţii, care au fost convenite în cadrul Consiliului European din 11-12 decembrie. Raportul a fost adoptat cu 610 voturi pentru şi 60 împotrivă.

Cea de-a doua propunere vizează eforturile comune în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. Propunerea de decizie privind distribuirea eforturilor determină obiective obligatorii pentru statele membre în vederea reducerii emisiilor de gaz cu efect de seră, în perioada 2013-2020, în domeniile care nu sînt incluse în sistemul de comercializare a cotelor de emisii, precum transport rutier şi maritim, clădiri, servicii, agricultură şi instalaţii industriale mici. Aceste sectoare produc aproximativ 60% din emisiile UE. Decizia prevede reducerea emisiilor gazelor cu efecte de seră în funcţie de Produsul Intern Brut, obiectivul fiind de a reduce în medie cu 10%, în perioada 2013-2020 pentru a atinge obiectivul general UE de reducere cu 20%. Raportul a fost adoptat cu 555 voturi pentru, 93 împotrivă şi nicio abţinere.

Cea de-a treia propunere legislativă vizează captarea şi stocarea dioxidului de carbon. Captarea şi stocarea de CO2 (CSC) este o tehnologie care împiedică eliberarea în atmosferă a bioxidului de carbon rezultat din arderea combustibililor fosili, în principal a cărbunelui. Tehnologia se foloseşte deja, dar la scară redusă. Deoarece bioxidul de carbon este un gaz cu efect de seră important, se consideră că tehnologia captării şi stocării CO2 ar putea contribui la limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 15 pînă la 55%, prin urmare la combaterea schimbării climatice. Directiva aprobată de PE creează o bază legală pentru această tehnologie nouă. Actorii economici vor putea utiliza această tehnologie de captare şi stocare. Deputaţii europeni au asigurat finanţarea unor proiecte pilot, urmînd ca 300 de milioane de permise sa fie acordate pentru proiecte ample în UE. Raportul a fost adoptat cu 623 voturi pentru, 68 împotrivă şi 22 abţineri.

Cea de-a patra propunere vizează promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. Pentru a creşte ponderea energiilor regenerabile la 20% din totalul de consum energetic pînă în 2020, directiva impune obiective naţionale obligatorii privind utilizarea energiile regenerabile la electricitate, încălzire şi răcire şi în sectorul transportului. Acordul convenit prevede ca, pînă în 2020, ponderea energiilor regenerabile (combustibili bio, electricitate şi hidrogen produse din surse regenerabile) în domeniul transportului să crească la 10%. Raportul a fost adoptat cu 635 voturi pentru şi 25 împotrivă.

A cincea iniţiativă legislativă vizează stabilirea standardelor de performanţă privind emisiile pentru autoturismele noi. Autoturismele produc aproximativ 12% din emisiile de bioxid de carbon în UE. Dar în timp ce UE a redus emisiile cu efect de seră cu aproximativ 5% în perioada 1990-2004, emisiile provenite din transportul rutier au crescut cu 26%. Obiectivul propunerii privind emisiile de CO2 pentru autoturismele noi este de a stabili reguli armonizate care să limiteze din cu 2012 media emisiilor de CO2 pentru autoturismele noi la 120 de grame pe kilometru, nivelul actual fiind de 160 de grame pe kilometru. Dacă producătorul de autoturisme nu se încadrează în această limită, va fi obligat să plătească penalizări în fiecare an calendaristic, începînd cu 2012. Iniţiativa legislativă are în vedere faptul că producătorii de autoturisme trebuie să respecte anumite obiective interimare pentru a asigura nivelul mediu de emisii CO2 - 65% din numărul de autoturisme produse în ianuarie 2012, 75% în ianuarie 2013, 80% în ianuarie 2014 şi 100% începînd cu 2015. Regulamentul stabileşte nivelul mediu de emisii de CO2 produse de autoturismele noi la 130 de grame de CO2 pe kilometru, obţinut prin intermediul îmbunătăţirii tehnologiei motoarelor. Regulamentul va fi completat de măsuri suplimentare prin care să se realizeze reducerea cu încă zece grame pe kilometru, prin măsuri adiţionale cum ar fi utilizarea de cauciucuri mai bune sau a biocombustibililor. A şasea iniţiativă are în vedere monitorizarea şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră care provin din utilizarea carburanţilor. Această directivă revizuită solicită furnizorilor de combustibili să reducă emisiile de gaze cu efect de seră din extracţie sau cultivare, inclusiv schimbări al amenajării teritoriului, transport, distribuţie, procesare sau din arderea combustibililor de transport (de exemplu petrol, diesel, benzină, combustibili bio, electricitate sau hidrogen) cu 10% pînă în 2020. Raportul a fost adoptat cu 670 voturi pentru, 20 împotrivă şi 25 abţineri.