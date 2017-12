Pe ce străzi din Constanța nu e bine să treci săptămâna asta?

09:55:51 / 07 Decembrie 2016

Tot acest hei-rup

... se va opri brusc dupa alegeri ... doar asa se mai face ceva in Constanta, asta este modelul brevetat deja de gasca care a condus si vor conduce multa vreme acest oras ...reparam ceva, punem putin asfalt, taiem doi copaci uscati si betonam inca un spatiu verde si apoi va invitam sa ne votati ... acelasi model ca in vara cand inantea alegerii primarului era mare iures in oras .... apoi s-au linistit si, sub pretextul ca lucrarile de calitate trebuie facute pe indelete o lalaie in cel mai pur stil romanesc ... aveti incredere si votati partidul lui Fagadau ... va fi bine ... vor fi subventii la caldura, la transport, se vor construi noi si noi locuinte sociale, vor creste numarul cluburilor pentru pensionari si va fi asfaltat si ultimul petic de iarba al orasului ... din pacate insa tinerii si cei care cunosc bine o meserie vor pleca cat mai departe de acest El Dorado al asistentei sociale din Romania