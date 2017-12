Pe ce străzi din Constanța trec luminile de Sărbători

07:50:26 / 29 Noiembrie 2016

lumini de sarbatori

In fiecare an sper sa vad si intersectia I.C.Bratianu cu Dezrobirii(sensul giratoriu Cora Bratianu) impodobita cu luminite de sarbatori.Nu inteleg de ce este ocolita si ignorata fiind o intersectie importanta pentru orasul Constanta .Sunt convinsa ca si in acest an va fii la fel,nu conteaza cine este primar al orasului, intersectia va ramaine gri,trista si golasa!