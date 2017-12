PE cere modificarea proiectului de buget european pentru 2014-2020

Parlamentul European şi-a exprimat, ieri, nemulţumirea faţă de proiectul de buget european pentru perioada 2014-2020, convenit de liderii liderii europeni, luna trecută şi a cerut adoptarea de modificări pentru a-şi da aprobarea la votul din luna iulie. ”PE estimează că acest acord, care va lega mâinile UE pentru următorii şapte ani, nu poate fi acceptat fără a fi îndeplinite anumite condiţii esenţiale”, se mai arată în rezoluţia depusă de cinci grupuri parlamentare, printre care conservatorii, socialiştii şi liberalii. La summit-ul european din data de 8 februarie, şefii de stat şi de guvern din cele 27 de state UE au ajuns la un acord asupra bugetului multianual pentru perioada 2014-2020. Suma prevăzută pentru creditele de angajament, care corespunde plafonului autorizat, este de 960 de miliarde de euro iar cea pentru creditele de plată, respectiv cheltuielile efective, a fost stabilită la 908,4 miliarde de euro. Pentru prima dată în istoria UE, bugetul multianual va fi mai mic decât cel din perioada bugetară precedentă. PE va dezbate bugetul pentru perioada 2014-2020 la sesiunea sa plenară din luna iulie. Fără acordul Parlamentului, bugetul nu va putea intra în vigoare.

PROTESTE ANTIAUSTERITATE Sindicatele europene au lansat un apel la manifestaţie împotriva austerităţii, astăzi, la Bruxelles, pentru a transmite un mesaj şefilor de stat şi de guvern din UE care se reunesc pentru un summit consacrat ”relansării”. Câteva mii de persoane sunt aşteptate în această după-amiază la manifestaţie, în Parc du Centenaire, la aproximativ câteva sute de metri de clădirea Consiliului European, unde astăzi şi mâine are loc summit-ul UE. Reprezentanţi germani, francezi, belgieni, portughezi şi spanioli vor fi prezenţi la această manifestaţie organizată la apelul Confederaţiei Europene a Sindicatelor (CES) care include 85 de organizaţii şi 10 federaţii din 36 de ţări. ”Cerem o schimbare. Trebuie să se renunţe la austeritate, pentru efectele dezastruoase pe care le are asupra economiei”, se arată în apelul CES. ”UE are nevoie de politici îndrăzneţe, susţinute de un buget în favoarea relansării, a investiţiilor şi creării de locuri de muncă durabile”, se subliniază în acelaşi apel. Manifestanţii intenţionează să exercite presiune asupra summit-ului al cărui obiectiv declarat este de a relansa şi de a face mai competitivă economia europeană, în timp ce ţările cele mai fragile din Zona Euro, ca Grecia, Portugalia sau Italia, sunt afectate de recesiune. Peste 200 de salariaţi de la ArcelorMittal ar urma să se alăture manifestaţiei, pentru a apăra viitorul siderurgiei în Europa, a anunţat David Camerini, un delegat sindical. Militanţi antimondializare şi-au anunţat de asemenea intenţia de a manifesta astăzi alături de sindicate.