Pe Coasta de Azur începe cea de-a 67-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes

Ce-a de-a 67-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes, care începe astăzi, se va desfăşura sub privirile lui Marcello Mastroianni. O fotogramă din filmul 8½ al lui Federico Fellini, cu Mastroianni protagonist, a fost prelucrată de către designerii Hervé Chigioni şi Gilles Frappier pentru un afiş în acelaşi timp patinat (coloratura) şi seducător (gestul privirii pe deasupra ochelarilor fumurii). „Cu Marcello Mastroianni şi Federico Fellini se celebrează un cinema liber şi deschis lumii întregi, şi se reconfirmă importanţa artistică a cinematografului italian şi european, prin intermediul unora dintre personalităţile sale cele mai luminoase”, îşi motivează Festivalul alegerea grafică, într-un comunicat remis presei. Festivalul de Film de la Cannes va fi deschis de pelicula Grace of Monaco. Filmul prezintă perioada din viața actriței americane Grace Kelly, deținătoare a premiului Oscar, soția Prințului Rainier al III-lea de Monaco. În total, pentru marele premiu al festivalului Palme d' Or vor lupta 18 filme din 11 de țări. Juriul este condus de regizoarea neozeelandeză Jane Campion. Festivalul se va încheia pe 25 mai.