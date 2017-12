Pe două roţi, din Franţa în Nepal!

A străbate peste 7.000 de km cu bicicleta pare pentru majoritatea dintre noi un lucru greu de imaginat. Dacă mai amintim că persoana în cauză a suferit în urmă cu câţiva ani şi un grav accident de alpinism, în urma căruia a suferit mai multe leziuni, deja povestea pare să se transforme într-una de domeniul imposibilului. Nu însă şi pentru francezul Vincent Bernard, un ciclist independent din Brest (Franţa), care şi-a propus să traverseze Europa pentru a ajunge în Nepal, la o familie care i-a devenit foarte apropiată. Victima unui accident de alpinism în 2004, în urma căruia a stat în comă aproximativ o lună de zile, iar ulterior a suferit mai multe operaţii, Bernard a dorit să ofere un exemplu tuturor că prin voinţă poţi reuşi ce îţi propui. „Proiectul l-am început în anul 2009, când am străbătut aproximativ 3.000 km pe teritoriul Franţei pentru a mă acomoda cu mersul pe bicicletă pe distanţe foarte lungi şi a-mi dovedi că pot reuşi ceea ce îmi propuneam pentru acest an. Am plecat pe 21 august din Brest şi am străbătut mai multe ţări înainte de a ajunge în România. Trec prin multe localităţi, iar oamenii mă primesc cu căldură şi simpatie peste tot. Este pentru mine şi o ocazie în plus de a observa ospitalitatea popoarelor şi a transmite mai departe impresiile pe care le trăiesc. Am întâlnit multe persoane cu dizabilităţi în toate ţările în care am fost şi mereu am încercat să le transmit tuturor că prin dorinţă şi încredere în propriile forţe poţi reuşi. Chiar dacă nu sunt în scaunul cu rotile şi eu sunt o persoană cu handicap, însă acest lucru nu mă face să am mai puţine dorinţe. Din România voi trece prin Bulgaria, apoi Grecia, unde voi rămâne cam trei săptămâni, Turcia, Iran, Uzbekistan, China, Pakistan, India şi apoi Nepal. M-am ataşat foarte mult de o familie din localitatea nepaleză Jhuwani. Eram prieten cu fiul acestei familii, dar el a decedat în urma unui accident de maşină şi de atunci am fost considerat ca şi copilul lor. Mă bucur că şi familia mea din Franţa mă susţine, iar fraţii mei mă aşteaptă în diverse localităţi de pe traseu“, ne-a mărturisit temerarul ciclist.

Vincent Bernard se află de trei zile la Constanţa şi, după ce în prima zi a fost găzduit de unul dintre membrii Asociaţiei Judeţeane Constanţa a Sportului pentru Persoanele cu Handicap (AJCTSPH), DJST Constanţa i-a oferit adăpost într-una din camerele Hotelului “Sport“ în următoarele două zile. AJCTSPH (preşedinte Ion Geambăşanu) s-a implicat în desfăşurarea acestui proiect internaţional. Finalitatea acestui proiect va fi sprijinul acordat şcolii din localitatea Tamang (Nepal).