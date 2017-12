Pe drumul jazz-ului, cu Washington Rucker

Percuţionistul de jazz Washington Irving Rucker, unul dintre profesioniştii acestui gen muzical originar din America, povesteşte în lucrarea sa autobiografică, apărută la Editura „Ex Ponto“, despre „drumul jazzului“. Lucrarea „Jazz Road“, editată la sfîrşitul anului 2008, îl urmăreşte pe Rucker pe drumul devenirii sale ca muzician încă din copilărie, cînd autorul îşi aminteşte că era fascinat de muzica şi paradele militare, pînă în momentul desăvîrşirii profesionale. Lucrarea însumează peste 270 de pagini şi reuneşte atît povestirile autobiografice ale autorului, intitulate sugestiv, dar şi fotografii care redau momente reprezentative din cariera percuţionistului. Acestea îl înfăţişează alături de nume de rezonanţă precum: Frank Sinatra, legendarul Louie Bellson sau Nancy Wilson. Un capitol al acestei lucrări îi este consacrat fostei balerine şi actualului coregraf Stela Cocîrlea, căruia artistul i-a dedicat povestirea „The Forest Dance“ şi pentru care a scris piesa „My Ballerina“. „Jazz Road“ are un motto semnat de către Clarence Dixon, mentorul lui Washington I. Rucker: „These sticks can carry you all over the world if you want to go“/„Beţele acestea pot să te ducă peste tot în lume, dacă vrei să mergi“.

Ca muzician, Washington Rucker a înregistrat albume cu nume grele ale jazz-ului, precum: Dizzy Gillispie, Hampton Hawes, Sonny Stitt sau Freddie Hubbard. De asemenea, Rucker a avut legătură şi cu lumea filmului, în calitate de muzician de jazz şi de consultant artistic în producţii precum: „New York, New York“ sau „Bird“. Jazzmanul îşi etalează şi virtuţile de pedagog, iniţiindu-i pe tineri în lumea specială a acestui gen muzical specific Americii. În iunie 2008, artistul a susţinut, la Constanţa, workshop-ul „Jazz For Wee People“. Washington Rucker este inclus, din 1998, în Oklahoma Jazz Hall of Fame şi este cîştigător al bursei „Frank Sinatra“. Muzicianul este absolvent al Universităţii California din Los Angelos (UCLA).