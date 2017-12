„Pe faleză sub umbrelă”, în prima licitaţie a lui 2012

Lucrarea „Pe faleză sub umbrelă”, semnată de Gheorghe Petraşcu, va fi scoasă la vânzare de Casa Alis, pe 17 ianuarie, la preţul estimativ de 400.000 de lei. „În 1921, Gheorghe Petraşcu deschidea a şaptea expoziţie personală la Ateneu, într-un moment în care stilul său de maturitate era perfect închegat, iar critica de artă, în marea ei majoritate, confirma apariţia unui artist profund original. Este foarte posibil ca această lucrare, datată 1921, să fi fost expusă atunci pentru prima oară sau poate cu doi ani mai târziu, în 1923, când are loc a opta sa expoziţie, tot la Ateneu şi în catalogul căreia, la poziţia 67, figurează un tablou cu titlul „Femei pe plajă”. Deşi ca factură, Petraşcu nu se mai afla sub influenţa imediat vizibilă a lui Grigorescu, tema rămâne grigoresciană\", se arată în prezentarea tabloului. Lucrarea a făcut parte din colecţiile dr. I. Siligeanu şi dr. I. Baba.

La prima licitaţie de artă din acest an va mai fi scos la vânzare „Portretul Berthei Bovy”, de Theodor Pallady - preţ minim estimat 170.000 de lei. Actriţa belgiană Berthe Bovy (1887 - 1977), fiica poetului şi jurnalistului Theophile Bovy, elevă a celebrei Sarah Bernhardt, a jucat pe scena Comediei Franceze în 1907. Portretul actriţei, care a fost prezentă în mai multe filme şi în numeroase programe de televiziune timp de 60 de ani, este realizat probabil în 1925, an în care era căsătorită cu caricaturistul Ion Anton Ion Don, vărul lui Theodor Pallady, şi provine din colecţia familiei acestuia.

Picturi de Ion Ţuculescu, Ion Theodorescu Sion, Arthur Verona, desene de Corneliu Baba, dar şi litografia color „La cantatrice chauve”, de Eugene Ionesco, mai figurează în oferta licitaţiei.

Casa Alis şi-a schimbat, de anul acesta, sistemul de licitaţie, propunând un preţ de catalog constând în estimarea la valoarea minimă, în locul preţului de pornire, anunţat până în prezent înaintea licitaţiei publice, spre deosebire de practica celorlalte case. Preţul de pornire se va situa între 30 şi 75% din preţul de catalog.