Pe la dentist, mai rar

Numărul celor care solicită tratament dentar a scăzut cu 20% faţă de anul trecut, întrucât plafonul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) pentru aceste servicii este redus, nici măcar copiii neavând gratuitate absolută, a declarat directorul executiv al Uniunii Naţionale a Asociaţiilor Stomatologice, dr. Alexandru Brezoescu. „Din păcate, numărul celor care solicită tratament dentar scade de la un an la altul, din cauza crizei. Sunt oameni care nici nu mai vin pentru un tratament complet, ci doar cât să-şi potolească durerea”, a declarat Brezoescu, ieri, la conferinţa de presă din deschiderea Congresului Internaţional de Medicină Dentară. Cu acelaşi prilej, medicul a criticat faptul că, an de an, CNAS micşorează plafonul acordat medicilor stomatologi pentru tratamente, astfel că banii se termină \"după două proteze\". „Din păcate, medicina dentară este cea mai vitregită. Alocaţia pe cap de locuitor este de 70 de bani pe an. CNAS alocă un plafon pentru tratamentelele dentare cabinetelor care sunt în contract cu Casa, în valoare de 1.000 de lei. Din aceşti bani, ar putea fi puse două proteze. Dacă nu sunt puse proteze, atunci banii ajung pentru tratarea câtorva carii simple, câteva extracţii şi cam atât”, a mai spus Brezoescu. În acest context, Uniunea Naţională a Asociaţiilor Stomatologice cere CNAS să încheie contract de asigurări de sănătate direct cu pacienţii, şi nu cu medicii. „Cred că este cazul ca pacienţii să încheie direct contract cu CNAS şi, astfel, fiecare om să ştie de ce servicii poate beneficia”, a afirmat Brezoescu.