Pe listele Autorităţii Electorale sunt 700.000 de persoane în plus faţă de datele INS

Senatorul ALDE Daniel Zamfir a declarat, miercuri, în urma audierii preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, că pe listele Autorităţii Electorale Permanente (AEP) sunt 700.000 de persoane în plus faţă de datele INS, care constată o scădere a populaţiei cu 70.000 de persoane pe an.

"Preşedintele INS a lămurit pentru mine un lucru care este elocvent. Populaţia României este într-un proces de scădere. Avem un spor negativ de circa 25% pe an. Asta înseamnă că populaţia României se împuţinează cu circa 70.000 de persoane pe an. Asta e ceea ce ne-a confirmat preşedintele INS. Eu am ridicat o problemă. Am verificat listele electorale de la referendum din 2012 şi am văzut acolo că sunt 18,2 milioane de cetăţeni cu drept de vot. Coroborând cu ceea ce ne spunea preşedintele INS, că populaţia INS scade cu 70.000 de persoane pe an, ar fi trebuit să scădem cu circa 500.000 în această perioadă. În 2019, văzând persoanele înscrise pe listele electorale, am constatat că numărul a crescut cu 700.000. În loc să ne împuţinăm cu 500.000 aşa cum spune INS, pe listele AEP constatăm că sunt 700.000 de persoane în plus", a declarat, miercuri, Daniel Zamfir, preşedintele Comisiei Economice din Senat.

Senatorul ALDE a spus că doreşte ca la şedinţa viitoare a Comisiei Economice să invite reprezentanţii AEP şi ai Ministerului de Interne pentru a clarifica discrepanţa de date şi de ce nu sunt folosite informaţiile de la INS. "Cred că trebuie să facem lumină în această situaţie. Am gândit că la şedinţa viitoare să invităm pe cei de la AEP, MAI, să vedem de ce suntem în această situaţie. Vrem să ştim pe ce bază lucrează AEP, dacă foloseşte date de la statistică, pentru că datele de la statistică sunt cele mai relevante, mai ales că recensământul din 2011 a costat 60 de milioane euro şi mi se pare absolut aberant ca având acele date la dispoziţie, să nu le folosim", a afirmat Zamfir.

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică, Andrei Tudorel, a explicat, în cadrul audierii de la Comisia Economică, modul în care instituţia din subordinea sa a acţionat la recensământul din 2011. El a explicat că datele de atunci au fost colectate după CNP. "Recensământul din 2011 a fost foarte complex, dintr-un motiv foarte simplu. S-a introdus un instrument nou în momentul respectiv, codul numeric personal. Din păcate, recensământul s-a desfăşurat într-o perioadă politică intensă. Au fost alegeri. Atunci s-a creat această confuzie, între folosirea datelor statistice pentru alegeri, folosirea datelor statistice pentru informaţiile publice ale statului român. Nu am fost în instituţie în perioada respectivă. Am venit în 2013. Garantez că au fost date de bună calitate. Nu numai că am salvat 60 de milioane de euro, am salvat imaginea României. Dacă noi nu finalizam acel recensământ şi l-am finalizat în condiţii foarte bune, am fi fost printre puţinele două sau trei ţări care nu şi-au încheiat recensământul la nivel mondial. Recensământul este organizat în toate ţările lumii cam în acelaşi an. Runda următoare, 2020-2021. Până la sfârşitul lui 2022, datele trebuie încheiate", a afirmat Andrei Tudorel.