Pe piaţa obiectelor de lux se strâng sume-record

Tabloul „Six Self Portraits / Şase autoportrete” al pictorului american Andy Warhol s-a vândut cu peste 30 milioane de dolari la o licitaţie organizată la New York de casa Sotheby's. Lucrarea, compusă din şase imagini ale celebrului artist pop, a fost realizată de Andy Warhol în 1986, cu un an înaintea morţii sale. Tabloul fusese evaluat între 25 şi 35 milioane de dolari, fiind adjudecat în cele din urmă cu 30,125 milioane.

Operele lui Andy Warhol sunt foarte căutate de colecţionari. O altă lucrare a sa, intitulată „Race Riot”, a fost cumpărată marţi, la o licitaţie organizată de casa Christie's, cu peste 62 de milioane de dolari, iar „White Marilyn”, cu 41 de milioane. În luna noiembrie a anului trecut, creaţia sa intitulată „Silver Cas Crash (Double Disaster)” s-a vândut cu 105 milioane de dolari. Licitaţiile de artă de după război şi contemporană, organizate primăvara de Christie's şi Sotheby's, au fost dominate în acest an de americanul Barnett Newman, a cărui pictură „Black Fire I” a fost adjudecată cu suma-record de 84 milioane de dolari. Creaţia sa a depăşit preţul cu care s-a adjudecat tripticul britanicului Francis Bacon, „Three Studies for a Portrait of John Edwards”, care a strâns puţin peste 80 milioane de dolari. Francis Bacon rămâne totuşi cu recordul mondial pentru o pictură vândută la licitaţie, cu tripticul „Three Studies of Lucian Freud”, vândut anul trecut, la New York, cu 142,4 milioane de dolari.

Şi un spectaculos diamant albastru, considerat cel mai mare din lume la categoria lui, s-a vândut la Geneva, la o licitaţie organizată de casa Christie's, cu 23,79 milioane de dolari. Cumpărătorul este firma americană de bijuterii Harry Winston. Diamantul, lucrat în formă de pară şi numit „The Blue”, are 13,22 carate, fiind clasat în categoria „albastru viu fără defect”. Casa Christie's l-a estimat între 21 şi 25 milioane de dolari, diamantul fiind adjudecat cu 23,79 milioane de dolari. Vânzătorul a vrut să rămână anonim, iar cumpărătorul, casa Harry Winston, aparţine grupului elveţian Swatch, a afirmat Henri Curiel, director internaţional al departamentului pentru bijuterii al Christie's. Firma Harry Winston a fost achiziţionată de Swatch Group în ianuarie 2013. Grupul a anunţat în acest an că vrea să consolideze portofoliul de diamante de care dispune, pentru a răspunde mai eficient cererii internaţionale.

Christie's a vândut acum şase luni, tot la Geneva, un diamant portocaliu viu de 14,82 carate, considerat cel mai mare în categoria lui, cu preţul-record de 35 milioane de dolari. Diamantul albastru vândut la Geneva a fost cea mai valoroasă piesă a tradiţionalei licitaţii organizate în mai de casa Christie's. O altă piesă de mare valoare dintre cele 250 propuse la licitaţie a fost un diamant belle epoque în formă de pară, de 23,5 carate, al bijutierului francez Cartier, adjudecat cu 11,47 milioane de euro fără comision, cu aproape 40% mai mult decât cea mai mare estimare.