“PE reprezintă şansa mea de a apăra şi promova interesele judeţului Constanţa”

Cristina Dumitrache este candidatul din partea organizaţiei PSD Constanţa la alegerile din 25 noiembrie pentru Parlamentul European (PE). În vîrstă de 25 de ani, Cristina Dumitrache a studiat la Universităţi din Marea Britanie şi Italia şi cunoaşte la perfecţie patru limbi străine. Cristina Dumitrache îşi doreşte ca, prin prezenţa ei în PE, să promoveze interesele constănţenilor în Uniunea Europeană.

Ce este Parlamentul European?

Parlamentul European este instituţia comunitară care reprezintă vocea popoarelor statelor membre. Iniţial, europarlamentarii erau desemnaţi de către guvernele statelor membre dar din 1979, aceştia sînt aleşi prin vot direct. Europarlamentarii sînt aleşi la intervale de cîte cinci ani, iar pe 25 noiembrie 2007, românii au pentru prima oară ocazia să-şi aleagă reprezentanţii prin intermediul cărora să-şi facă auzită vocea la Bruxelles.

De ce candidaţi la alegerile pentru Parlamentul European?

Pentru a simţi beneficiile integrării în Uniunea Europeană, România are nevoie de o guvernare eficientă şi de o reprezentare puternică. Pregătirea solidă pe care am acumulat-o atît în ţară, cît şi la universităţi din Marea Britanie (Cambridge, University College of London) şi Italia (Universita di Bologna), cunoaşterea la perfecţie a patru limbi străine (engleză, franceză, italiană, spaniolă) şi abilitatea de a lucra pe proiecte mă recomandă pentru un astfel de post.

Ce înseamnă pentru dvs. Parlamentul European?

Reprezintă şansa mea de a apăra şi promova interesele judeţului Constanţa, ale României şi românilor în general.

Ce proiecte aveţi în vedere în calitate de viitor europarlamentar?

- Impunerea obligaţiei ca toate statele membre să acorde pensia minimă garantată;

- Crearea unor resurse bugetare europene care să alimenteze creşterea pensiilor mici;

- Facilitarea accesului la tehnologiii şi politici de piaţă comunitare care să conducă la ieftinirea medicamentelor în ţările mai sărace ale Uniunii Europene.

Acestea, alături de alte iniţiative din domeniile agriculturii, infrastructurii, turismului şi învăţămîntului reprezintă proiectele pe care atît eu, cît şi ceilalţi europarlamentari ai PSD, cu sprijinul socialiştilor europeni, le vom susţine în Parlamentul European.

Ce priorităţi aveţi şi cum veţi putea ajuta comunitatea locală?

Priorităţile mele coincid cu priorităţile comunităţii şi regiunii din care provin. Ţinînd cont de specificul regiunii, interesul meu se îndreaptă în primul rînd spre domenii precum turismul, agricultura şi dezvoltarea rurală. În acest sens, am în vedere proiectele pe care Consiliul Judeţean Constanţa şi Primăria Municipiului Constanţa intenţionează să le dezvolte, menţionînd aici promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii activităţii zonei ca destinaţie turistică, pentru care intenţionez să fac lobby în cadrul comisiilor de specialitate din Parlamentul European. Un proiect pe care îl am în suflet este proiectul şoselei de coastă - proiect extrem de util oraşului nostru, pentru care primarul Radu Mazăre s-a bătut atît de mult.