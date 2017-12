Pe ritmuri de deep-house, cu Steve Edwards

„Vocea” hiturilor internaţionale „World, Hold On” şi „Love Generation”, britanicul de culoare Steve Edwards, s-a aflat în weekend, în premieră, la Mamaia. Cântăreţul care a cunoscut celebritatea alături de faimoşii DJ şi producători Bob Sinclar, David Guetta şi Yves Larock a făcut senzaţie în Crema Summer Club, din cea mai mondenă staţiune de la malul Mării Negre, şi chiar dacă toamna şi-a intrat oficial în drepturi, vineri a fost o noapte… fierbinte, ca-n mijloc de vară, pentru numeroşii petrecăreţi.

„WORLD, HOLD ON” Concertul artistului englez - interpret, producător şi DJ -, început spre dimineaţă, în jurul orei 3.00, a debutat fulminant cu o piesă care, probabil, nu mai are nevoie de nicio prezentare pentru iubitorii genului deep-house, „World, Hold On”, feat Bob Sinclar. Lansată în 2006, piesa încă face furori în cluburi şi este constant difuzată pe posturile de radio şi TV din întreaga lume. Din playlist-ul serii de weekend la Mamaia nu au lipsit nici alte hituri precum „Watch the Sunrise” sau „Love Generation”. Cei prezenţi în club s-au dezlănţuit la dans pe ritmurile incendiare de deep-house, printre ei putând fi văzut şi realizatorul de emisiuni TV Luis Lazarus. Show-ul incendiar a fost încheiat aşa cum a început, cu piesa „World, Hold On”,

Steve Edwards a declarat că pregăteşte piese noi fanilor săi. „Am lansat un single acum, „Love and Revolution“, împreună cu un artist din Danemarca, Faustix. Este un cântec minunat, un videoclip frumos. Mai am o piesă care se numeşte „Beautiful People“ şi va fi lansată în şase săptămâni“, a spus Steve Edwards.

DE LA BOB SINCLAR LA YVES LAROCK Originar din Sheffield, Anglia, artistul în vârstă de 33 de ani a debutat pe scena muzicală împreună cu Charles Webster, un alt producător de deep-house. Sub numele de scenă Problem Kids, cei doi au lansat „I Will Lead”, în 1999, şi „S’alright”, în 2001. A devenit cunoscut în anul 2005, datorită colaborării cu suedezul Axwell la piesa „Watch the Sunrise”. Un an mai târziu a lansat hitul „World, Hold On”, alături de Bob Sinclar, iar în 2008 s-a impus cu piesa „Listen to the Voice Inside”, în colaborare cu elveţianul Yves Larock.

Clubul Crema din staţiunea Mamaia pregăteşte noi surprize pentru weekend-ul următor constănţenilor, dar şi turiştilor aflaţi încă la malul mării. Este vorba despre un concert al unuia dintre cei mai îndrăgiţi, dar şi controversaţi artişti ai momentului, Alex Velea, care va avea loc vineri, precum şi de un incitant concurs de miss.