CSM Oradea s-a calificat în turul II al Ligii Campionilor la polo

Campioana României la polo, CSM Oradea, s-a calificat ieri în turul II preliminar al Ligii Campionilor, după ce a încheiat grupa B din Malta, contând pentru turul I, cu o victorie în faţa formaţiei gazdă, Valetta, scor 18-11 (9-3, 3-2, 4-3, 2-3). Tot duminică, în primul meci al zilei, SM Verona (Italia) a învins VK Budva (Muntenegru) cu 11-6. Anterior, orădenii au remizat și cu Verona, 11-11, şi cu Budva, 7-7, astfel că au încheiat cu 5 puncte, pe locul 2 al clasamentului, în timp ce Verona a strâns 7 puncte (locul 1), iar Budva 4 puncte (locul 3), cele trei formaţii calificându-se în turul II al Ligii Campionilor. Acceptate direct în turul II preliminar sunt şapte echipe cu coeficient mai bun: VK Primorje Erste Bank Rijeka (Croația), ASC Duisburg (Germania), Vouliagmeni NC (Grecia), Szolnoki Vizilabda Sport Klub Kft (Ungaria), VK Radnicki Kragujevac (Serbia), CN Sabadell (Spania) și AN Brescia (Italia). Tragerea la sorţi a meciurilor din turul II va avea loc astăzi, iar meciurile se vor juca între 18 și 20 septembrie, în sistemul patru grupe a câte patru echipe, primele două clasate urmând a se califica în grupele principale ale Ligii Campionilor. În această fază sunt calificate direct echipele Jug Croatia Osiguranje Dubrovnik (Croația), Wasserfreunde Spandau 04 Berlin (Germania), Olympiakos SFP Pireu (Grecia), Egri Vizilabda Klub (Ungaria), Vaterpolo Klub Partizan Belgrad (Serbia), Club Natacio Atletic Barceloneta (Spania), Galatasaray Spor Kulubu Istanbul (Turcia) și Pro Recco (Italia). Partidele din grupele principale ale Ligii Campionilor vor debuta pe 28 octombrie. Turneul Final Six al Ligii Campionilor va avea loc între 2 și 4 iunie 2016.

Dinamo a câștigat derby-ul românesc din Cupa EHF la handbal masculin

Echipa de handbal masculin Dinamo Bucureşti a învins sâmbătă, pe teren propriu, formaţia Energia Târgu Jiu, scor 38-24 (15-11), în prima manşă din turul I al Cupei EHF. Partida retur este programată pe 13 septembrie, la Târgu Jiu, însă, după victoria categorică din Sala „Dinamo“, echipa bucureșteană este aproape sigură de calificare. Câştigătoarea din dubla manşă se va califica în turul secund, în care se va duela cu formaţia elenă AC Diomidis Argous, meciurile fiind programate pe 10-11, respectiv 17-18 octombrie. CSM București, vicecampioana României, este calificată direct în turul 2 al Cupei EHF, unde va primi replica formației austriece Bregenz Handball.

Naţionala de volei feminin a învins Ştiinţa Bacău într-un meci amical

Naţionala de volei feminin a României, care se pregăteşte pentru participarea la Campionatul European din Belgia şi Olanda, a învins vineri, la Izvorani, formaţia Ştiinţa Bacău, cu scorul de 4-0, într-un meci amical. Jucătoarele tricolore, antrenate de argentinianul Guillermo Gallardo, vor participa la un turneu de verificare în Germania, în perioada 13-18 septembrie. Campionatul European va avea loc între 26 septembrie şi 4 octombrie, România fiind repartizată în grupa D, la Eindhoven, cu Serbia, Germania şi Cehia. În celelalte grupe vor evolua Olanda, Italia, Polonia, Slovenia (grupa A, la Apeldoorn), Belgia, Turcia, Ungaria, Azerbaidjan (grupa B, la Antwerp), Rusia, Croaţia, Bulgaria şi Belarus (grupa C, la Rotterdam).

Ferrari i-a prelungit contractul directorului tehnic James Allison până în 2018

Scuderia italiană Ferrari a prelungit colaborarea cu directorul tehnic James Allison până la finalul anului 2018. Britanicul de 47 de ani este la al doilea său mandat la Ferrari, după cel din perioada 2000-2005. Allison a lucrat apoi ca director tehnic la Renault, între 2006 și 2013, înainte de a reveni în mai 2013 la scuderia „Căluțului Cabrat”. Ferrari l-a confirmat recent și pe finlandezul Kimi Raikkonen ca pilot oficial, alături de germanul Sebastien Vettel, până în 2016.

Un pilot a decedat la Raliul Mont-Blanc

Un pilot în vârstă de 38 de ani a decedat într-un accident suferit, vineri, la Raliul Mont-Blanc. Maşina condusă de Frederic Comte a ieşit în decor şi a luat foc în timpul celei de-a doua speciale a raliului, în localitatea Draillant. Comte a decedat la locul accidentului. Soţia sa, Angelique Comte, copilotul maşinii Citroen Xsara, a reuşit să iasă din vehicul înaintea sosirii echipajului de salvare. Femeia este spitalizată la Thonon-les-Bains.

Bouchard s-a lovit la cap şi s-a retras din probele de dublu de la US Open

Sportiva canadiană Eugenie Bouchard a căzut în vestiar şi s-a lovit la cap, astfel că a trebuit să se retragă din probele de dublu feminin şi dublu mixt de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Potrivit WTA, sportiva a jucat vineri la simplu şi dublu mixt, iar apoi şi-a pierdut echilibrul în vestiar şi a căzut, lovindu-se la cap. Directorul turneului, David Brewer, a afirmat că medicii i-au recomandat lui Bouchard retragerea de la meciurile programate sâmbătă, urmând ca sportiva să fie supusă unor noi teste pentru a se asigura participarea în optimi la simplu. Bouchard a trecut în turul 3 la simplu de Dominika Cibulkova, iar în optimi o va întâlni pe italianca Roberta Vinci.

Un profesor din New York, arestat în cazul dronei de la meciul Niculescu - Pennetta

Un profesor din New York a fost arestat pentru că a folosit şi a distrus o dronă în arena „Louis Armstrong“, în timpul meciului de la US Open dintre Monica Niculescu şi Flavia Pennetta. Daniel Verley, în vârstă de 26 de ani, a fost acuzat de neglijenţă şi pentru faptul că a folosit şi distrus drona într-o zonă în care nu era permis acest lucru. Partida pe care Monica Niculescu a disputat-o joi, în turul al doilea al US Open, cu italianca Flavia Pennetta, a fost perturbată de o dronă, care a căzut în tribunele arenei „Louis Armstrong“ de la Flushing Meadows. Incidentul de pe al doilea stadion ca mărime din complexul de la Flushing Meadows i-a pus în alertă pe organizatori, pentru că drona a căzut în tribune, la aproximativ 15 metri de teren, în setul al doilea. Din fericire, drona nu a lovit pe nimeni, porţiunea respectivă nefiind ocupată de spectatori.