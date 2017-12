Pe ultimul loc la investiţii în dezvoltarea de noi medicamente

România se află pe ultimul loc în UE în ceea ce priveşte investiţiile în cercetarea şi dezvoltarea de noi medicamente, cu o medie de cinci euro pe cap de locuitor, potrivit unui raport realizat de Directoratul General pentru Politici Interne din cadrul Parlamentului European. Primele trei ţări din UE unde se investesc cei mai mulţi bani pentru cercetarea şi dezvoltarea de medicamente sunt Danemarca (190 de euro pe cap de locuitor), Belgia (170 de euro) şi Suedia (80 de euro). La polul opus, alături de România, se află Portugalia şi Grecia, se mai arată în raport. Potrivit aceluiaşi raport, în România, spre deosebire de alte state europene, medicamentele generice, medicamente ce copiază formulele originale ale medicamentelor inovative ieşite de sub patent, au o mai bună penetrare pe piaţă. Faţă de alte ţări din centrul şi estul Europei, în România sunt promovate medicamentele generice vândute sub o denumire comercială, identice, dar mai scumpe decât medicamentele generice vândute sub denumirea moleculei pe care o conţin. Medicamentele generice scumpe au înregistrat, în a doua jumătate a anului trecut, un trend crescător, atât ca valoare medie a medicamentelor achiziţionate de farmacii, dar şi ca valoare medie a medicamentelor generice achiziţionate de consumator.