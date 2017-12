Pe unde nu puteți circula în Constanța în această săptămână

10:27:03 / 16 August 2016

Cartier Compozitorilor

Poate cineva ii mentioneaza d-nului Fagadau ca suntem in data de 16 august 2016 si pe strazile din cartierul Compozitorilor nu este urma de utilaje pentru asfaltare... Alegerile au trecut, au trecut si promisiunile, ca doar suntem in Romania ! Cred ca sunt necesare anumite organisme care sa vegheze la respectarea termenelor transmise si a gestionarii banilor publici, in conditiile in care pe site-ul Confort Urban SRL, la rubrica ,,Program zilnic lucrari'', apar lucrari pentru ,,pregatire carosabil'' (la cele 5 strazi din cartierul Compozitorilor) zilnic in ultimele 2-3 saptamani, in conditiile in care de mai bine de 2-3 saptamani nu se mai afla niciun angajat Confort Urban in zona. Reamintesc ca pe anumite strazi (ex. Iosiv Ivanovici, Eduard Caudella etc) nu au fost montate nici macar bordurile pentru delimitarea stradala, nu vorbim de aducerea utilajelor de asflatare sau materialele necesare. D-nul Fagadau, ne mai spuneti inca o data care este termenul REALIST (asa cum spuneati intr-un interviu) de asfaltare a strazilor din cartierul Compozitorilor, ca cel transmis initial (15 august 2016) a fost depasit, fara ca macar sa ajunga in zona un utilaj pentru asfaltare ???