14:58:24 / 19 Martie 2014

De ce mai steptati 30 de ani ?..

Băiiiii....de ce sa mai asteptati inca 30 de ani ca sa aflati ceea ce eu stiu foarte bine ?....extraterestrii exista, un exemplu este fiica mea cea mica, Elena...ati vazut ce bine se descurca la Bruxelles, parca ar fi de Terra, mai greseste ea gramatical vorbind dar este o greseala de soft, o sa remediez eu si aceasta mica greseala. Si eu sunt extra-terra-estru....va mai aduce aminte cand si softul meu s-a defectat ?....si v-am spus : Sa traiti bine ?...Am up grade-at softul si acum trati foarte prost, deci softul e ok !