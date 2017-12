Pe urmele Gazprom

AFACERE Ani la rând, preşedintele Traian Băsescu a pozat într-un mare adversar al Rusiei. Ba chiar, la începutul primului său mandat, şeful statului a mers până într-acolo încât a întrebat un demnitar rus: „Ce aţi căutat 30 de ani în România?”. Afirmaţia a fost total neinspirată, în condiţiile în care ţara noastră este dependentă de gazul rus. Şi totuşi, ura lui Băsescu faţă de ruşi nu este atât de mare pe cât a lăsat el să se înţeleagă, de vreme ce un membru al familiei sale a făcut afaceri cu gigantul rusesc Gazprom. Mai exact, potrivit unei anchete realizate de Antena 3, firma petrolieră sârbească NIS, controlată de Gazprom, prin filiala NIS Petrol România, a achiziţionat un lanţ format din zece benzinării din Ardeal. Culmea este că afacerea ar fi fost parafată, potrivit Antena 3, prin biroul notarial al Ioanei Băsescu, fiica cea mare a preşedintelui, care a încasat un comision gras, cu multe zerouri. Mai mult decât atât, ancheta televiziunii a scos la iveală şi faptul că afacerea ar fi fost năşită de fostul ministru al Economiei Ion Ariton (PDL), care, în octombrie 2011, a plecat la Moscova, pentru a renegocia un contract privind importul de gaze naturale din Rusia. Culmea este că acesta s-a întors fără contract, anunţând în schimb că marele Gazprom este gata să investească în România prin dezvoltarea unei reţele de 150 de benzinării. Întrebat despre implicarea fiicei sale, evident, preşedintele a negat acest lucru, acuzându-l pe jurnalistul care a efectuat ancheta că minte „la fel ca securistul Voiculescu”.

IRONII Odată scoasă la lumină, implicarea familiei Băsescu în afacerile cu ruşii a fost comentată şi de adversarii politici ai şefului statului. Unul dintre aceştia este premierul Victor Ponta, care a declarat, ieri, că Băsescu nu mai este anti-rus când e vorba de bani, făcând aluzie la presupusele legături ale fiicei sale Ioana cu gigantul energetic rus Gazprom. El a arătat că, de fapt, tot discursul preşedintelui a fost o minciună. „Eu cred că nu trebuie să fim nici anti-Rusia, nici pro-Rusia. Trebuie să fim pro-România, ceea ce Băsescu nu a fost niciodată şi, în acest ultim an, chiar deloc”, a adăugat Ponta. Premierul a susţinut că Băsescu se gândeşte la banii săi şi ai familiei sale şi a dat asigurări că el, personal, nu are contracte cu firme din Rusia. În plus, continuând într-o notă ironică, premierul a spus, în debutul şedinţei Biroului Permanent Naţional al PSD, că social-democraţii ar trebui să autentifice legile la notariatul Ioanei Băsescu, ca să fie siguri că şeful satului nu le va mai bloca, prin retrimiterea la Parlament. „Dar, dacă nu avem această posibilitate, le revotaţi în Parlament şi important e să intre în vigoare, pentru că e vorba de legi importante”, a spus Ponta.