Partida de la Durban se anunţă una pe viaţă şi pe moarte, chiar dacă sud-coreenii ar avea şi varianta unui egal în faţa Nigeriei pentru a ajunge în optimile de finală, în funcţie de rezultatul celeilalte întâlniri din grupă. Selecţionerul asiaticilor, Huh Jung-Moo, a anunţat însă că obiectivul său este victoria. „I-am auzit pe mulţi spunând că ne-ar ajunge şi un egal, dar eu vreau să câştigăm. Trebuie să nu primim gol, mai ales în debutul jocului, şi avem nevoie de o organizare perfectă. Atacanţii şi mijlocaşii laterali sunt foarte rapizi şi pot destabiliza apărarea adversă. În plus, vom face un presing infernal”, a avertizat tehnicianul sud-coreean. Învinşi la limită în primele două jocuri din grupă, africanii nu au decât varianta unui succes, coroborat cu un eşec al Argentinei, pentru a merge în faza următoare a competiţiei. Faţă de celelalte meciuri susţinute în Africa de Sud, antrenorul suedez Lars Lagerback, va arunca în luptă trei atacanţi, încă din primul minut, încercând să-şi surprindă astfel adversarul. „Nu am trăit niciodată situaţia de a pierde două meciuri consecutiv la un turneu final şi să avem în continuare şanse de calificare. Acest lucru ne-a ajutat să rămânem concentraţi şi suntem decişi să le arătăm coreenilor cât de buni suntem. Aleargă foarte mult, sunt tehnici şi rapizi, dar îşi doresc tot timpul să atace. Aceasta ar putea să fie marea lor slăbiciune, pentru că am putea să-i prindem dezorganizaţi în apărare, prin contraatacuri rapide”, a spus Lagerback, care nu-l va putea folosi pe Kaita, suspendat.

Formaţiile probabile - Nigeria (antrenor Lars Lagerback): Enyeama - Odiah, Yobo, Shittu, Taiwo - Odemwingie, Etuhu, Lukman - Obasi, Yakubu, Martins; Coreea de Sud (antrenor Huh Jung-Moo): Sung-Ryong - Du-Ri, Yong-Hyung, Jung-Soo, Young-Pyo - Jung-Woo, Sung-Yong, Ji-Sung, Chung-Yong - Chu-Young, Dong-Guk. Arbitrează: Olegario Benquerenca (Portugalia).