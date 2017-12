Pearl Jam îşi va relansa albumul de debut

Trupa rock americană va lansa şase piese vechi, care nu au apărut niciodată pe un album, cu ocazia relansării materialului discografic de debut, intitulat “Ten”, lansat în 1991. Fosta casă de discuri a trupei, Epic Records, va edita patru versiuni diferite ale acestui album, ce vor fi lansate pe 24 martie 2009, iar precomenzile vor putea fi făcute pe site-ul PearlJam.com. Fiecare dintre cele patru versiuni va include o variantă remasterizată a albumului original, dar şi cîteva noi remixuri realizate de producătorul Brendan O\'Brien, care nu a colaborat cu trupa Pearl Jam la albumul original, însă le-a produs următoarele patru albume. Basistul Jeff Ament şi designerul Andy Fisher se vor ocupa de prezentarea grafică.

Albumul va include primele variante ale pieselor “Breath”, “State of Love and Trust” şi “Brother”, “Just a Girl”, “Evil Little Goat” şi “2.000 Mile Blues”, un jam-session reuşit al celebrului chitarist Stevie Ray Vaughn cu Eddie Vedder, solistul trupei Pearl Jam. “Sunetul original al albumului “Ten” a fost cel pe care milioane de oameni l-au cumpărat, adoptat şi iubit, aşa că la început am ezitat să îl mixez”, a declarat Brendan O\'Brian, referindu-se la acest album care s-a vîndut în peste 9,6 milioane de copii în SUA, potrivit datelor furnizate de Nielsen SoundScan şi care a transformat Pearl Jam într-una din cele mai apreciate trupe de rock din lume. Albumul reeditat va purta numele de “Legacy” şi va conţine, în plus, un DVD al concertului trupei Pearl Jam din 1992, “MTV Unplugged”, care nu a fost niciodată scos la vînzare, precum şi o versiune originală a piesei “Oceans”.

Reeditarea albumului “Ten” este prima etapă dintr-o campanie ce se va întinde pe doi ani şi care va culmina cu cea de-a 20-a aniversare a trupei, în anul 2011. Producătorii trupei au promis că vor face dezvăluiri suplimentare despre această campanie la o dată ulterioară. Între timp, trupa Pearl Jam înregistrează cel de-al nouălea album de studio, prima colaborare cu producătorul Brendan O\'Brian după despărţirea lor din 1998, după albumul “Yield”. Acesta va fi lansat anul viitor.