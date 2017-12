Pedeapsă cu suspendare

Judecătoria Constanţa l-a găsit vinovat, ieri, de comiterea infracţiunii de tâlhărie pe Daniel Iulian Măniga, de 21 ani, din Constanţa, şi l-a condamnat la trei ani şi jumătate de închisoare cu suspendare sub supraveghere. În plus, el are un termen de încercare de cinci ani şi şase luni, perioadă în care nu are voie să comită o altă infracţiune, în caz contrar riscând să ajungă după gratii. Potrivit actului de inculpare, Măniga este acuzat că, pe 4 octombrie, a tâlhărit o copilă de 12 ani. Procurorii au stabilit că minora se afla în faţa blocului, în cartierul Km 4-5, şi se juca pe telefonul mobil. La un moment dat, în zonă şi-a făcut apariţia un tânăr care s-a îndreptat către ea, i-a smuls mobilul din mână şi apoi a fugit. Fetiţa a ţipat după ajutor, însă tânărul dispăruse. În urma cercetărilor efectuate, anchetatorii au stabilit că agresorul este Daniel Iulian Măniga. El a fost prins pe 16 octombrie de poliţiştii constănţeni. Iniţial, el a fost arestat preventiv, însă judecătorii Tribunalului Constanţa l-au eliberat.