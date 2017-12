Pedeapsă cu suspendare pentru carnagiul rutier de la Poarta Albă

Autorul unui carnagiu rutier, petrecut în urmă cu mai bine de patru ani, a fost pedepsit de judecătorii constănţeni cu trei ani de închisoare cu suspendare, având un termen de încercare de şapte ani. În această perioadă de „probă”, el nu are voie să comită altă infracţiune, în caz contrar riscând să ajungă după gratii. De asemenea, inculpatul are interdicţie de a se urca la volan în intervalul termenului de încercare. Este cazul lui Valentin Protesaru, de 35 de ani, din Murfatlar, care a fost judecat pentru ucidere din culpă. Potrivit sentinţei definitive emise, ieri, de Curtea de Apel Constanţa, el este obligat să le plătească rudelor victimelor 263.000 de euro daune morale şi 23.076 de lei despăgubiri materiale. Conform anchetatorilor, tragicul accident de circulaţie provocat de Protesaru a avut loc pe 12 februarie 2010, în jurul orei 17.00, pe Drumul Naţional 22 C (Constanţa - Cernavodă), la ieşirea din localitatea Poarta Albă.

TRAGEDIA Poliţiştii de la Rutieră spun că totul s-a întâmplat după ce roata autotrenului DAF, condus de Valentin Protesaru, dinspre Murfatlar către oraşul Medgidia, s-a desprins şi a intrat sub un tir marca DAC, condus de Viorel Sima, în vârstă de 46 de ani, din localitatea dâmboviţeană Voineşti. „Roata de pe partea stângă a platformei i-a zburat exact în momentul în care treceam pe lângă el. Tot ce am văzut a fost pneul ăla care venea spre mine. Apoi, m-am răsturnat pe o parte şi m-am răsucit pe şosea”, îşi aminteşte Viorel Sima. În secundele următoare, spun oamenii legii, tirul scăpat de sub control a intrat în coliziune frontală cu un microbuz condus din sens opus de Iulian Prisăcaru, de 22 de ani, din localitatea Remus Opreanu, zdrobindu-l pur şi simplu şi aruncându-l în afara carosabilului. În urma impactului devastator, şoferul microbuzului şi patru pasageri şi-a pierdut viaţa pe loc, iar alte patru persoane aflate în acest autovehicul au fost rănite şi transportate la spital. Toate victimele accidentului lucrau la firma constănţeană Roof Serv Trade. Cei şapte muncitori se întorceau de la serviciu, cu microbuzul societăţii. La testarea şoferilor celor două tiruri cu aparatul Drager, poliţiştii au constatat că aceştia nu consumaseră băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan.