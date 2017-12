Pedeapsă cu suspendare revocată

Tribunalul Constanţa a decis, ieri, încarcerarea unei femei acuzată de încercarea de a determina mărturia mincinoasă şi favorizarea infractorului. Ipechi Azis, din Constanţa, a fost condamnată definitiv, în aprilie, la un an de închisoare cu suspendare sub supraveghere, însă nu s-a prezentat niciodată la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa pentru a i se aduce la cunoştinţă și a semna programul de supraveghere. Întrucât nu a respectat obligaţiile impuse de instanţă, judecătorii i-au revocat suspendarea şi au emis pe numele femeii mandat de executare a pedepsei de un an de închisoare. Decizia nu este definitivă. Potrivit rechizitoriului, Ipechi Azis i-a ajutat pe Orhan Şachir, de 31 de ani, din Constanţa, şi Elvis Iusein, de 21 de ani, din Nuntaşi, să o ascundă în apartamentul ei pe Sabina Ioana Ivan, de 20 ani, din Constanţa, fiica fostului senator Sabin Ivan, după ce tânăra fusese răpită de pe stradă şi violată de cei doi bărbaţi. Azis este acuzată că a ameninţat-o pe Sabina Ivan cu moartea dacă îi va denunţa pe cei care au agresat-o sexual. După câteva ore de sechestrare în imobilul ei, Ipechi Azis şi complicii săi au eliberat-o pe victimă şi au condus-o la autobuz.