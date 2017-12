Pedeapsă cu suspendare

Un bărbat în vârstă de 33 de ani, din Constanţa, a fost condamnat, ieri, de Judecătoria Constanţa la un an şi două luni cu suspendare condiţionată pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice. Prin aceeaşi sentinţă, Sorin Hiropedi are un termen de încercare de trei ani şi două luni, perioadă în care nu are voie să se urce iar beat la volan sau să încalce legea penală dacă nu vrea să ajungă după gratii. Potrivit rechizitoriului, în noaptea de 5 spre 6 februarie, în jurul orei 04.00, poliţiştii de la Rutieră au oprit Loganul la volanul căruia se afla Hiropedi, pe strada Mircea cel Bătrân, din Constanţa. La testarea şoferului cu aparatul Drager, poliţiştii au descoperit că acesta avea o alcoolemie de 0,62 mg/ l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost cercetat şi judecat în stare de libertate.