Pedeapsă mai mică pentru un şofer fără permis

Curtea de Apel Constanţa a redus, vineri, pedeapsa primită de Daniel Vasile Gigea, din Cumpăna, pentru comiterea unor infracţiuni privind circulaţia pe drumurile publice. Astfel, magistraţii au decis ca tânărul să stea la închisoare numai trei ani şi şase luni, în loc de şase ani cât decisese Judecătoria Constanţa. Sentinţa este definitivă. Conform rechizitoriului, pe 31 ianuarie 2008, Gigea a condus un autoturism marca Renault Clio cu numere false, fără a poseda permis de conducere. La un moment dat, el a pierdut controlul volanului şi a lovit o maşină marca Toyota, condusă regulamentar de Adrian Popa. Anchetatorii spun că Gigea s-a speriat şi a fugit de la locul accidentului. El a fost urmărit de Popa, care a reuşit să îl blocheze în trafic şi să îl ducă cu forţa la Poliţia Rutieră, pentru a declara tamponarea. „Nu este adevărat nimic. Nu eu am condus acea maşină în ziua accidentului. I-am împrumutat-o unui prieten, Mihai Crăciun, iar ulterior am aflat că la volan s-a urcat un amic de-al nostru, Dragoş Nacu, care s-a spânzurat în urmă cu şase luni. Vă spun sincer că nu eu am condus maşina pe 31 ianuarie 2008”, a declarat Gigea în faţa judecătorilor. El a cerut să fie achitat deoarece se consideră nevinovat.