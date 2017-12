Pedeapsă majorată pentru un poliţist

Curtea de Apel Constanţa a majorat, ieri, pedeapsa de cinci luni cu suspendare primită de agentul Dan Sima, de 29 ani, fostul şef al Postului de Poliţie Aliman, în prezent agent în cadrul Postului de Poliţie Dobromir. Magistraţii l-au condamnat pe Sima la un an de închisoare cu suspendare condiţionată pentru purtare abuzivă. De asemenea, instanţa a mărit cuantumul daunelor morale de la 1.000 de lei la 10.000 de lei, bani pe care poliţistul trebuie să-i plătească femeii pe care a bătut-o. Decizia nu este definitivă. Conform rechizitoriului, în iulie 2008, Florentina Neagu, din satul Vlahii, era suspectată că ar fi furat 1.000 de lei din locuinţa unui localnic, Petrică Mârleneanu. Anchetatorii spun că poliţistul Sima a chemat-o pe femeie la sediul Poliţiei din Aliman unde ar fi lovit-o cu bastonul pentru a spune unde a ascuns banii. La bătaie a asistat şi Marian Mârleneanu, fiul păgubitului. „Am început să plâng, am zis că nu am furat nimic, dar poliţistul a continuat să mă lovească. Mi-a legat mâinile la spate cu cătuşele, m-a tras de păr şi m-a bătut vreo două-trei ore. L-am tot rugat să mă lase în pace că nu mai rezist, însă el a zis că mă ţine toată noaptea şi mă bate până se satură, dacă nu spun unde sunt banii”, a declarat Florentina Neagu. Într-un final, femeia a fost lăsată să plece acasă. Pe drum, ea s-a întâlnit cu mai mulţi săteni, care au văzut-o plină de vânătăi şi plângând. La un moment dat, femeia a fost ajunsă din urmă de Sima şi de Mârleneanu, care se întorceau cu maşina în satul Vlahii. Sima a coborât din autoturism şi a mai lovit-o de câteva ori cu bastonul, apoi a împins-o în şanţ şi i-a spus că va putrezi acolo dacă va spune cuiva ce s-a întâmplat. Conform actului emis de medicul legist, Florentina Neagu a avut nevoie de nouă zile de îngrijiri medicale pentru vindecarea vătămărilor suferite. În timpul anchetei şi pe parcursul procesului poliţistul Sima a negat comiterea infracţiunii.