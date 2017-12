Pedeapsă majorată

Curtea de Apel Constanţa a admis, vineri, apelul declarat de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) Constanţa împotriva deciziei Tribunalului Constanţa de a-l condamna la patru ani de închisoare cu executare pe Ion Răducanu Şinculeţ, pentru tentativă de înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Magistraţii au schimbat încadrarea juridică în înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi au majorat pedeapsa cu un an, Şinculeţ urmând să execute cinci ani de detenţie. Sentinţa mai poate fi atacată cu recurs la instanţa supremă. Potrivit actului de inculpare, în perioada septembrie - octombrie 2003, Ion Răducanu Şinculeţ i-a indus în eroare pe reprezentanţii SC „Mondotur” SRL Constanţa, SC „Art Image” SRL Constanţa şi SC „Minimal” SRL Constanţa, prin prezentarea ca adevărate a aspectelor legate de calitatea sa de gestionar de credite şi de alocator al acestora, precum şi de finanţator al Grup Sicomiga Single Man LTD, societate care nu există în evidenţele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, cu sediul fictiv în Agigea. Totodată, individul a prezentat mai multe înscrisuri false privind situaţia financiară a acestui Grup, cu ocazia încheierii contractelor de asociere cu reprezentanţii celor trei societăţi şi a contractelor de împrumut credal. Procurorii spun că, pe parcursul derulării acestor contracte de împrumut credal, Şinculeţ a emis către firmele partenere trei cambii, pentru sumele de 194.290.000.000 lei vechi, (echivalentul a 5 milioane de euro), 5 milioane de euro şi 3.152.430.458 lei vechi. Ulterior, cambiile emise de Şinculeţ au fost investite cu formulă executorie de către Judecătoria Constanţa şi s-a demarat procedura de executare silită a Direcţiei de Trezorerie şi Contabilitate Publică-Ministerul Finanţelor Publice, prin DGFP Constanţa. Scopul acţiunii lui Ion Răducanu Şinculeţ a fost de a obţine 51% din valoarea totală de 10.080.000 euro, ce ar fi trebuit obţinută din executarea silită a Ministerului Finanţelor Publice.