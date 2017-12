Pedeapsa maximă pentru un asasin în serie?

Tribunalul Constanţa a finalizat, ieri, procesul lui Florin Urzică, tînărul acuzat de uciderea omului de afaceri constănţean Gheorghe Dumitrescu şi a unui cioban din Ploieşti. Instanţa a terminat ieri, cercetarea judecătorească. Procurorul de şedinţă a subliniat încă o dată sălbăticia cu care Urzică a comis crimele şi a cerut condamnarea acestuia la pedeapsa maximă prevăzută de lege în acest caz. Avocatul lui Urzică a pledat pentru o pedeapsă sub minimum legal, susţinînd că „tînărul a fost sub imperiul unor puternice emoţii şi că are un nivel mintal redus”. Reamintim că, în timpul anchetei, Urzică a recunoscut cele două crime comise la sfîrşitul anului 2007. În cazul omorului de la 23 August, el a declarat că fusese tocmit să lucreze cu ziua la construcţia unui gard al fermei piscicole unde era administrator omul de afaceri Gheorghe Dumitrescu. În ziua crimei a băut cu un alt muncitor şi, spre seară, i-a cerut bani administratorului, care i-a dat 5 lei. După ce a băut mai multe beri într-un bar, Urzică a plecat spre fermă. „Pe drum m-am gîndit că am muncit toată viaţa şi nu am fost plătit. Am vrut să mă răzbun. Îi dau cu toporul în cap, vine poliţia, mă împuşcă şi am terminat”, a declarat Florin Urzică. El le-a povestit anchetatorilor cu lux de amănunte cum a revenit la fermă, a intrat în camera unde dormea Gheorghe Dumitrescu, a luat un topor de lîngă uşă şi l-a lovit de mai multe ori în cap pe administrator. Deşi ameţit de băutură, Urzică a realizat ceea ce făcuse şi a fugit din fermă la cîteva minute după crimă. Ulterior, din aceleaşi motive şi în acelaşi mod, a omorît un cioban dintr-o stînă situată în apropierea Ploieştiului, după care a fugit în oraşul prahovean Buşteni. Poliţiştii au întocmit un portret robot după descrierea făcută de cei care l-au întîlnit pe Florin Urzică şi l-au răspîndit în toată ţara. El a fost prins după două săptămîni de la uciderea ciobanului din Ploieşti, la o fermă din Poiana Ţapului, unde lucra cu ziua. A fost trimis sub escortă la Constanţa, arestat imediat şi trimis în judecată pentru omor deosebit de grav şi tîlhărie.