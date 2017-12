Pedeapsă redusă pentru trafic de heroină

Magistraţii constănţeni au judecat, ieri, apelul declarat de Gabriel-Ionuţ Rusuleţ, un tânăr de 26 ani, din Braşov, împotriva sentinţei prin care a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru trafic de droguri. Prezent în faţa judecătorilor Curţii de Apel Constanţa, Rusuleţ a recunoscut săvârşirea faptei şi a cerut reducerea pedepsei şi suspendarea sub supraveghere a acesteia întrucât are mama bolnavă psihic şi trebuie să aibă grijă de ea. Avocatul din oficiu, care îl reprezintă, a susţinut că tânărul nu se ocupa cu traficul de heroină şi că a făcut acest lucru pentru prima şi ultima oară în viaţa lui. Judecătorii au deliberat şi au decis să îi reducă pedeapsa cu un an, în final, Rusuleţ fiind condamnat la patru ani cu executare. Sentinţa nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Potrivit anchetatorilor, pe 30 septembrie 2009, poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Constanţa au auzit că un tânăr, ce se recomanda Gogu, venise de la Braşov la Constanţa pentru a vinde droguri. Oamenii legii l-au identificat pe Gogu în persoana lui Rusuleţ, aşa că au trimis un colaborator sub acoperire pentru a afla ce stupefiante are de comercializat braşoveanul. Din cercetări s-a stabilit că Rusuleţ a venit la Constanţa însoţit de un prieten, iar heroina pe care urma să o vândă o avea ascunsă în buzunarul unei geci ce se afla într-un rucsac. La prima întâlnire cu un ofiţer sub acoperire, Rusuleţ i-a dat acestuia 0,2 grame de heroină cu titlu de mostră, pentru a i-o arăta cumpărătorului. Ulterior, pe 6 octombrie, braşoveanul s-a întâlnit cu investigatorul sub acoperire, care s-a dat drept cel interesat să achiziţioneze cele 100 de grame de heroină, în schimbul sumei de 4.000 de euro. Flagrantul a avut loc într-o parcare din Mamaia, în maşina poliţistului sub acoperire, unde Rusuleţ i-a vândut omului legii două punguliţe în care se afla cantitatea de 89,7 grame de heroină. În faţa anchetatorilor, Gabriel-Ionuţ Rusuleţ a recunoscut comiterea faptei şi a spus că prietenul lui, care l-a însoţit de la Braşov la Constanţa, nu avea habar că urmează să vândă heroină.